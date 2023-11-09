Почему люди боятся клоунов: есть несколько причин, которые всех удивят

У вас когда-нибудь возникал вопрос, почему некоторые люди боятся клоунов? Ведь задача таких персонажей – смешить, а не пугать. Но на всё есть своя причина.

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Почему люди боятся клоунов/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com

Большинство из нас хотя бы раз в жизни сталкивались с таким персонажем, как клоун – кто-то в детстве ходил в цирк, где выступали клоуны, кто-то во взрослом возрасте водил на такие выступления своих детей, а кто-то просто видел такого персонажа в фильмах. Но не замечали ли вы за собой, что пребывание рядом с клоуном или созерцание его на экране вызывает у вас страх или другие негативные ощущения? На самом деле есть люди, которые боятся клоунов. Давайте разберемся, в чем причина такого страха.

Страх перед клоунами называется коулрофобия (с греческого языка слово "coulro" переводится как "актер, развлекающий публику). Как правило, такой фобии подвержены люди, которые очень чувствительны и недоверчивы, а также те, которые имеют заниженную самооценку. Если коулрофобия возникает у человека с описанными выше характеристиками, то вполне возможно, что этот человек будет бояться не только личной встречи с клоуном, но и созерцания его в фильмах и на изображениях.

Люди с такими фобиями могут испытывать паническую атаку во время встречи с клоуном, которая проявляется учащенным сердцебиением, ухудшением дыхания и дрожанием конечностей.

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При этом человека с такой фобией не может успокоить объяснение, что это лишь персонаж, который никаким образом не может ему навредить.

Среди причин, почему люди могут бояться клоунов, ученые чаще всего называют то, что человек не может разглядеть настоящих эмоций и намерений за маской этого персонажа. Костюм, яркий грим и парик практически полностью скрывают от нас лицо, которое за ними спрятано.

Еще одна возможная причина такого страха – травма детства. Например, в детстве кого-то напугал аниматор, переодетый в какого-то персонажа. Это не обязательно должен быть клоун – возможно, это был Дед Мороз или кто-то другой. Но ребенок запомнил костюм и яркий грим, и теперь это отразилось на его восприятии клоунов во взрослом возрасте.

Также среди причин этого страха называют "непропрорциональность" и странный вид клоунов. Например, этот персонаж может носить непропорционально большие ботинки, или у него на лице нарисована очень большая улыбка, которая точно не напоминает человеческую. Такие детали могут нервировать, вводить в заблуждение, и давить на психику.

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