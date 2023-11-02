Почему мы падаем во сне: объяснение проще, чем кажется

Если такое ощущение появляется не часто, то этому есть вполне логичное объяснение. Но если такие случаи беспокоят вас регулярно – лучше обратиться к врачу.

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Почему мы падаем во сне/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com

Чувствовали ли вы когда-нибудь, будто куда-то "проваливаетесь" во время засыпания, а потом вздрагиваете и сразу просыпаетесь? Многих людей, которые имели такие ощущения, во время этого накрывал сильный страх. Но мало кто догадывается, что может означать падение во сне и стоит ли этого бояться.

Не нужно сразу впадать в панику, если вы сталкивались с такими ситуациями, ведь на самом деле такое довольно часто встречается у многих людей. Этот феномен называется "гипнагогическое подергивание".

Причина этого на самом деле довольно банальна. К гипнагогическому подергиванию могут привести сильная усталость, стресс, истощение организма и хроническое недосыпание.

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Дело в том, что во время засыпания все процессы в нашем организме замедляются – сердце бьется медленнее и спокойнее, не таким частым становится дыхание, кровяное давление падает и продолжает находиться на более низком от нормы уровне на протяжении всего сна.

Но если человек имеет сильную усталость, хроническое недосыпание или другие признаки, которые упомянуты выше, то он может засыпать гораздо быстрее нормы. Засыпание настолько резкое, что кажется, что вы "проваливаетесь" и "падаете". Организм не успевает так быстро перестроить все свои ритмы до такого быстрого засыпания, и поэтому он путает сон со смертью. Отсюда как раз "растут ноги" сильного страха, который начинает испытывать человек.

Далее мозг делает все, чтобы "оживить" человека. Он дает сигнал, после которого в кровь выбрасывается определенное количество гормонов и некоторые химические вещества, и это в свою очередь заставляет человека резко дернуться и проснуться.

Не стоит пугаться таких состояний, если они появляются время от времени. Возможно для избежания этих ситуаций вам стоит пересмотреть свой образ жизни, наладить рабочий режим и режим сна, и не забывать, что отдых – это очень важно.

Но если вы испытываете такое очень часто и это мешает нормальному сну, то лучше обратиться с этой проблемой к врачу.

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