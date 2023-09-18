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Что пить для приятного запаха тела: самый простой способ хорошо пахнуть без духов

Алёна Воронина
18 сентября 2023, 01:40
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Кофе и сладкий чай, которые мы привыкли употреблять, лучше заменить другими напитками, которые сделают запах тела намного приятнее.
Девушка, цветы, чай
Что пить для приятного запаха тела/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com

Пот, выделяемый потовыми железами, сам по себе не имеет неприятного запаха. Он на 98% состоит из воды и на 2% – из различных веществ, таких как цинк, медь, железо и тому подобное. Из-за пота мы можем неприятно пахнуть тогда, когда в нем размножаются бактерии, которые любят влажную среду. Если человек вспотел, то чем дольше у него не будет возможности принять душ, тем резче может становиться запах из-за увеличения количества бактерий. Соблюдение гигиены – это самый первый способ, как сделать приятный запах от тела. Но кроме этого, можно использовать и другие способы.

Например, не лишним будет знать, что пить для приятного запаха тела, а также что есть, чтобы приятно пахнуть.

Что пить для приятного запаха тела

Чтобы другие люди ощущали лишь приятный аромат, находясь рядом с нами, стоит заменить напиток, которым мы запиваем пищу. Так, вместо кофе и сладкого чая лучше употреблять после принятия пищи травяные отвары – шалфея, ромашки, мелиссы или корня дягиля. Также можно употреблять гречишный или иван-чай.

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Также стоит пить побольше воды.

Как еда влияет на запах тела

На то, как мы пахнем, очень сильно влияет и наш рацион. Например, напитки и продукты, которые содержат в своем составе кофеин и глутамат натрия могут вызвать чрезмерную потливость. Такой же эффект вызывает употребление алкоголя.

Но есть еще ряд продуктов, употребление которых так или иначе неблагоприятно сказывается на запахе человека:

  • Животный белок;
  • Тыква, спаржа, брокколи;
  • Острые продукты, такие как перец чили;
  • Некоторые приправы, такие как кумин (зира), карри и тмин.
  • Тунец и красная рыба – если в теле человека есть избыток холина (витамина B4), который содержится в такой рыбе, то может возникнуть рыбный запах от тела.

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