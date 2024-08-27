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Запад может остаться без поставки военного оборудования: что задумал Китай - FT

Юлия Закрепа
27 августа 2024, 18:52
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Аналитики также отметили, что правительство президента Си Цзиньпина готово нацелиться на западные экономические интересы.
Запад может остаться без поставки военного оборудования: что задумал Китай - FT
Китай может ограничить поставки в Европу / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Западные аналитики сообщили, что Китай контролирует критически важные полупроводниковые материалы, бьет по цепочкам поставок и вызывает опасения относительно сокращения западного производства передовых микросхем и военного оптического оборудования.

В Европе за последний год почти вдвое выросли цены на поставки германия и галлия. Указанные элементы используются для производства полупроводников и компонентов военного и коммуникационного оборудования, говорится в статье Financial Times.

В Пекине это объяснили тем, что они защищают "национальную безопасность и интересы" в ответ на ограничения США на продажу современных микросхем и оборудования для производства микросхем.

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"Ограничения и дальнейший экспортный контроль подчеркнули доминирование Пекина в мировом снабжении десятков важнейших ресурсов", - говорится в сообщении.

В данных, которые приводит геологическая служба США указано, что страна производит 98% мировых поставок галлия и 60% германия.

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Что известно о позиции Китая / Инфографика: Главред

"Ситуация с Китаем критическая. Мы зависим от них", - рассказала изданию лицо, представляющее крупного потребителя полупроводниковых материалов.

Аналитики также отметили, что правительство президента Си Цзиньпина готово нацелиться на западные экономические интересы.

"Цель - нанести ответный удар на контроль над доступом Китая к самым современным микросхемам и другим передовым технологиям", - указано в сообщении.

Сейчас известно, что общий экспорт китайского гелия сократился примерно наполовину с момента введения контроля.

"Если Китай сократит экспорт галлия, как это было в первой половине года, то наши запасы будут израсходованы и возникнет дефицит", - добавил он.

Что известно о политической системе Китая (КНР)?

Политическая система Китая является уникальной и отличается от западных моделей. Китай является однопартийным государством, где Коммунистическая партия Китая (КПК) имеет доминирующую роль. Власть концентрируется в руках центрального правительства, а руководство КПК имеет решающее влияние на политические решения страны. Главными органами власти являются Всекитайский народный конгресс (ВНК) и его постоянный комитет, которые формально представляют высшую законодательную власть в стране.

Глава КНР является главнокомандующим вооружёнными силами, но его власть ограничена Комитетом Центрального военно-политического совета. Правительство Китая отвечает перед ВНК и выполняет его решения. Глава КНР избирается Всекитайским народным конгрессом (ВНК) на пятилетний срок и может быть избран на второй срок. Председатель КНР имеет очень широкие права и полномочия, руководит внутренней и внешней политикой.

Председатель КНР, как правило, избирается из числа членов Политбюро ЦК КПК. Таким образом, эта должность отражает подчиненность главы КНР политической системе Китая, где власть сосредоточена в руках Коммунистической партии Китая.

Напомним, что Иван Ступак раскрыл хитрый план Пекина, заберет ли Китай территории у России. В РФ могут появиться военные базы Китая, причем не обязательно на тех территориях, которые близко к китайскому государству, предположил эксперт.

110 стран поддержали "мирный план" Китая и Бразилии для Украины. Известно, что Пекин и Бразилия совместно опубликовали так называемый консенсус из шести пунктов по продвижению политического урегулирования "украинского кризиса" - так в обеих странах называют войну РФ в Украине.

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