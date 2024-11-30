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Ядерный удар по столицам РФ, Китая и КНДР: Newsweek показал возможные последствия

Марина Фурман
30 ноября 2024, 18:41
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По подсчетам эксперта, общее количество жертв может достичь более 4 миллионов человек.
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Эксперты смоделировали ядерный удар по Москве / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Вкратце:

  • В арсенале США есть самая большая ядерная боеголовка - B-83
  • В случае применения ядерного оружия в столицах РФ, Китая и КНДР погибнет около 4 миллионов человек

Если США применит ядерное оружие по столицам РФ, Китая и КНДР, то по подсчетам издания Newsweek, общее количество жертв может достичь более 4 миллионов человек.

Журналисты издания использовали карты, созданные Алексом Веллерстайном, профессором и историком ядерных технологий, чтобы оценить, каким будет влияние использования B-83, крупнейшего оружия, которое сейчас есть в арсенале США, на столицы РФ и ее некоторых союзников.

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"Радиус огненного шара, в котором все будет испаряться из-за интенсивного тепла, поднимающегося до миллионов градусов, достигнет примерно 1,59 квадратных миль. Более умеренный радиус поражения взрывом, охватывающий 67,7 квадратных миль взрыва, уничтожит жилые дома и, вероятно, вызовет массовые пожары. Любой в радиусе 211 квадратных миль от взрыва рискует получить ожоги третьей степени по всей коже, часто безболезненные, поскольку они разрушают болевые нервы, что может вызвать серьезные рубцы, инвалидность и потребует ампутации.", - говорится в материале издания.

Отмечается, в случае ядерного удара, в столице КНДР - Пхеньяне, погибли бы 1 327 820 человек и 1 105 660 получили бы ранения. В результате ядерного удара по Москве погибли бы 1 374 840 человек и еще 3 747 220 получили бы ранения.

В Пекине погибли бы 1 548 460 человек, еще около 3 332 190 человек были бы ранены.

Ядерные угрозы РФ - новости по теме

Как писал Главред, во вторник, 19 ноября, российский диктатор Владимир Путин утвердил новую ядерную доктрину РФ. В документе говорится, что сдерживание "потенциального противника от агрессии против России и ее союзников" относится к числу высших государственных приоритетов.

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики Александр Мережко объяснил, что обновленная ядерная доктрина России, подписанная Владимиром Путиным, не имеет юридической силы и является частью российской пропаганды и шантажа.

Недавно в издании Newsweek писали, что усиление ядерной риторики и угрозы лидера РФ Владимира Путина активизировали дискуссии о возможности ядерной войны и возвращения Киеву ядерного вооружения. Однако США не планируют предоставлять Украине ядерное оружие.

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Что такое ядерное оружие?

Ядерное оружие - оружие массового поражения, состоит из поражающих компонентов ударного, температурного и облучающего действия. На расстоянии около километра от центра взрыва происходят сплошные разрушения и уничтожается все живое вне укрытий. Такое действие обусловлено тем, что мощность ядерного взрыва гораздо больше, чем любого боеприпаса, созданного на основе химической взрывчатки, пишет Википедия.

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