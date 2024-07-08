Часов без света будет больше, чем с ним: график отключения электроэнергии на 9 июля

В Украине в течение всех суток будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии.

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Графики отключения света на 9 июля / Коллаж: Главред, фото: pixabay

В Украине во вторник, 9 июля, в течение всех суток будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии. В разные часы суток объемы ограничений будут разными. Об этом сообщает Укрэнерго.

В период с 05:00 до 14:00 будут применены графики отключений в объеме двух очередей одновременно; с 16:00 до 22:00 - в объеме 4 очередей одновременно; в остальные часы - 3 очереди.

Что известно об "Укрэнерго"? ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия. видео дня

Какие приборы потребляют больше всего электроэнергии / Инфографика: Главред

Отключения света и ситуация с энергетикой в Украине

Напомним, председатель правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий сообщил, что ситуация с электроснабжением в Украине улучшится в августе благодаря плановым ремонтам энергоблоков атомных электростанций и изменению погодных условий.

Генеральный директор компании Yasno Сергей Коваленко прогнозирует, что отключения света зимой по базовому сценарию будут длиться 12 часов в сутки.

Председатель правления НЭК Укрэнерго Владимир Кудрицкий отметил, что в некоторых регионах Украины планируют отменить отключение электроснабжения. Это касается территорий, которые находятся у линии фронта.

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