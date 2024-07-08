Часов без света будет больше, чем с ним: график отключения электроэнергии на 9 июля

В Украине во вторник, 9 июля, в течение всех суток будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии. В разные часы суток объемы ограничений будут разными. Об этом сообщает Укрэнерго.
В период с 05:00 до 14:00 будут применены графики отключений в объеме двух очередей одновременно; с 16:00 до 22:00 - в объеме 4 очередей одновременно; в остальные часы - 3 очереди.
Что известно об "Укрэнерго"?
ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.
Отключения света и ситуация с энергетикой в Украине
Напомним, председатель правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий сообщил, что ситуация с электроснабжением в Украине улучшится в августе благодаря плановым ремонтам энергоблоков атомных электростанций и изменению погодных условий.
Генеральный директор компании Yasno Сергей Коваленко прогнозирует, что отключения света зимой по базовому сценарию будут длиться 12 часов в сутки.
Председатель правления НЭК Укрэнерго Владимир Кудрицкий отметил, что в некоторых регионах Украины планируют отменить отключение электроснабжения. Это касается территорий, которые находятся у линии фронта.
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