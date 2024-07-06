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Появятся часы со светом: график отключения электроэнергии на 7 июля

Ангелина Подвысоцкая
6 июля 2024, 18:46
181
В Украине утром и днем вообще не будут выключать электроэнергию.
свет выключен, свет включен,
Графики отключения света на 6 июля / Коллаж: Главред, фото: pixabay

В Украине в воскресенье, 7 июля, графики почасовых отключений электроэнергии будут действовать только в определенное время. Энергетики прогнозируют, что у украинцев вообще не будут выключать свет с 7:00 до 15:00. Об этом сообщает Укрэнерго.

В период с 00:00 до 7:00 и с 15:00 до 24:00 будут применены графики отключений в объеме двух очередей одновременно.

"Питание объектов критической инфраструктуры не ограничивается", - говорится в сообщении.

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Что известно о "Укрэнерго"?

ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.

Появятся часы со светом: график отключения электроэнергии на 7 июля
Какие приборы потребляют больше всего электроэнергии / Инфографика: Главред

Отключения света и ситуация с энергетикой в Украине

Напомним, председатель правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий сообщил, что ситуация с электроснабжением в Украине улучшится в августе благодаря плановым ремонтам энергоблоков атомных электростанций и изменению погодных условий.

Генеральный директор компании Yasno Сергей Коваленко прогнозирует, что отключения света зимой по базовому сценарию будут длиться 12 часов в сутки.

Председатель правления НЭК Укрэнерго Владимир Кудрицкий отметил, что в некоторых регионах Украины планируют отменить отключение электроснабжения. Это касается территорий, которые находятся у линии фронта.

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