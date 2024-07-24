Отмена отключений света: энергетики рассказали об улучшении ситуации

Отмена отключений может сохраниться в дальнейшем для будних дней, считает Руслан Слободян.

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Когда отменят отключение света / коллаж: Главред, фото: unsplash, ДТЭК

Глава Государственной службы энергетического надзора Руслан Слободян заявил, что энергетики надеются, что тенденция с отменой отключений света будет долговременной. Тенденция с отменой отключений может сохраниться в дальнейшем для будних дней.

"Есть все основания для таких надежд. И действительно этот результат закономерен, учитывая, что энергетики в круглосуточном режиме осуществляли ремонтную кампанию", - сказал Слободян в эфире телемарафона "Єдині новини".

Он напомнил, что сегодня, 24 июля, досрочно, раньше на 10 дней запланированного графика, вывели из ремонта один из атомных блоков. Это тоже повлияло на ситуацию со светом.

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"Эти и другие меры как раз дали нам такой результат. И есть надежда, что этот результат будет долговременным", - добавил председатель Госэнергонадзора.

Кто такой Руслан Слободян? Руслан Слободян назначен Председателем Государственной инспекции энергетического надзора Украины распоряжением Кабинета Министров Украины от 08 сентября 2021 года № 1052-р. Глава ведомства приступил к исполнению своих должностных обязанностей 14 сентября 2021 года, говорится на сайте Государственной инспекция энергетического надзора Украины.

Отключение света в Украине

Напомним, что Геннадий Рябцев заявил, что в сентябре-октябре отключения света уменьшатся до 4 часов в день. В Минэнерго пообещали улучшить ситуацию и заявили о возвращении из ремонта энергоблока на одной из атомных электростанций. Эксперт также рассказал, чего ждать зимой.

В ДТЭК ответили, продает ли Украина свет за границу или нет. Генеральный директор ДТЭК Ильдар Салеев опроверг такую информацию и рассказал, что сейчас Украина не продает электричество за границу, а импортирует его из соседних стран. Последний раз экспорт был 12 мая и с этого времени экспорта нет.

В Украине резко изменили графики отключения на 24 июля. Большую часть суток свет вообще не будут выключать. По информации от "Укрэнерго" отключение света до 16:00 не предвидятся, а в Одесской области графики отменили до 18:00.

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