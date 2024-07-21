В какие часы сегодня не будут выключать свет: в ДТЭК порадовали украинцев

В воскресенье, 21 июля, света в домах украинцев будет больше, потому что в Укрэнерго изменили графики отключений.

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Частичная отмена графиков в Украине / коллаж: Главред, фото: pixabay

Графики отключений света в воскресенье, 21 июля, частично отменили. Свет не будут выключать с 12:00 до 15:00. Об этом сообщили в ДТЭК.

"По информации от Укрэнерго отключения света с 12:00 и до 15:00 НЕ предусматриваются", - говорится в сообщении.

В то же время, в "Укрэнерго" сообщили, что с 15:00 до 17:00 облэнерго будут применять одну очередь отключений. С 17:00 до конца суток прогнозируется применение двух очередей.

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"Для уменьшения дефицита "Укрэнерго" принимает аварийные излишки из энергосистемы Польши", - говорится в сообщении.

Какие приборы потребляют больше всего электроэнергии / Инфографика: Главред

Что известно о ДТЭК? ДТЭК (ранее - Донбасская топливно-энергетическая компания; укр. Донбасская топливно-энергетическая компания) - крупнейший частный инвестор энергетической отрасли Украины. Компания производит электроэнергию на солнечных, ветровых и тепловых электростанциях, добывает уголь и природный газ, осуществляет трейдинг энергопродуктов, распределяет электроэнергию и имеет сеть зарядных станций, пишет Википедия.

Отключение света в Украине - последние новости

Напомним, ближе к осени графики отключения электричества в Украине могут стать более щадящими. Об этом рассказал директор энергетических программ центра Разумкова Владимир Омельченко.

Но поскольку зимой солнечная генерация будет давать минимум электроэнергии, то вполне возможно повторение текущей ситуации и отключения света могут быть длительными.

В то же время, в населенных пунктах в 20-километровой зоне у границы с Россией и Беларусью не будут выключать свет. Ограничения также не будут вводить вблизи линии фронта.

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