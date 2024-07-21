В какие часы сегодня не будут выключать свет: в ДТЭК порадовали украинцев

Графики отключений света в воскресенье, 21 июля, частично отменили. Свет не будут выключать с 12:00 до 15:00. Об этом сообщили в ДТЭК.
"По информации от Укрэнерго отключения света с 12:00 и до 15:00 НЕ предусматриваются", - говорится в сообщении.
В то же время, в "Укрэнерго" сообщили, что с 15:00 до 17:00 облэнерго будут применять одну очередь отключений. С 17:00 до конца суток прогнозируется применение двух очередей.
"Для уменьшения дефицита "Укрэнерго" принимает аварийные излишки из энергосистемы Польши", - говорится в сообщении.
Что известно о ДТЭК?
ДТЭК (ранее - Донбасская топливно-энергетическая компания; укр. Донбасская топливно-энергетическая компания) - крупнейший частный инвестор энергетической отрасли Украины.
Компания производит электроэнергию на солнечных, ветровых и тепловых электростанциях, добывает уголь и природный газ, осуществляет трейдинг энергопродуктов, распределяет электроэнергию и имеет сеть зарядных станций, пишет Википедия.
Отключение света в Украине - последние новости
Напомним, ближе к осени графики отключения электричества в Украине могут стать более щадящими. Об этом рассказал директор энергетических программ центра Разумкова Владимир Омельченко.
Но поскольку зимой солнечная генерация будет давать минимум электроэнергии, то вполне возможно повторение текущей ситуации и отключения света могут быть длительными.
В то же время, в населенных пунктах в 20-километровой зоне у границы с Россией и Беларусью не будут выключать свет. Ограничения также не будут вводить вблизи линии фронта.
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