Красные линии перечеркнуты, Украина может предложить РФ 'жест доброй воли' - политолог

Операция на Курщине стала окончательным нивелированием любых так называемых красных линий, о которых так любит говорить руководство РФ.

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Украина может предложить РФ "жест доброй воли"/ коллаж: Главред, фото: ОК "Запад", росСМИ

Операция украинских военных в Курской области важна для Украины по нескольким причинам. В первую очередь она окончательно нивелировала так называемые красные линии, о которых очень любит говорить страна-агрессор Россия.

Кроме этого, это мощный сигнал от Украины государствам-партнерам РФ в противовес заявлениям российского диктатора Владимира Путина, который говорил им, что он якобы контролирует ситуацию в войне и в течение минимум полгода доведет ее до логического с точки зрения Кремля завершения и победы. Об этом сказал политолог, политический консультант, руководитель политико-правовых программ Украинского Центра общественного развития Игорь Рейтерович, сообщает Главред.

"Более того, это сигнал нашим партнерам о том, что Россия не такая уж и сильная, а слухи о ее могуществе, мягко говоря, преувеличены. Операция в Курской области важна еще и тем, что у Украины появляется инструмент торгов с Россией - демонстрация, что война может длиться гораздо дольше и не по такому сценарию, которого хочет Москва. И здесь Украина может предложить "жест доброй воли": выход из подконтрольных районов на Курщине в обмен на согласие России начать справедливые переговоры и выполнение взятых на себя обязательств", - отметил Рейтерович. видео дня

Он отметил, что мы не знаем, как в дальнейшем будут разворачиваться события, но боевыми действиями на Курщине Украина действительно получила очень важный инструмент, который уже используется против России.

"Это действенный рычаг влияния, что замечают и наши партнеры. Вероятно, США замечают меньше, но, возможно, после визита нашей делегации в Вашингтон, американцы это осознают", - отметил он.

Что может быть в плане победы Украины, который Зеленский предоставит США

Рейтерович напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский недавно заявил, что в сентябре он хотел бы предоставить план победы Украины президенту США Джо Байдену, а также обоим кандидатам на пост главы американского государства - демократке Камале Харрис и республиканцу Дональду Трампу.

"Украинский гарант сказал, что в плане есть вопросы по операции ВСУ на Курщине, стратегического места Украины в мировой безопасности, принуждения России дипломатией к миру и экономический аспект", - отметил он.

По мнению политолога, план будет состоять как минимум из двух ключевых частей. Первая - задача, цель которой заключается в получении Украиной помощи, на которую она рассчитывает.

"Вторая часть - политико-дипломатические аспекты. Имею в виду видение Украиной пути завершения войны, формата переговоров и роли Соединенных Штатов. Мне кажется, что вопрос роли Штатов в переговорах - самый сложный момент, который сейчас по определенным пунктам согласовывается с администрацией Байдена. Киев и Вашингтон пытаются найти точки соприкосновения", - сказал Рейтерович.

Кто такой Игорь Рейтерович Игорь Вячеславович Рейтерович - кандидат политических наук, доцент кафедры парламентаризма

Учебно-научного института публичного управления и государственной службы Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

В 1999 - 2002 гг. работал политическим аналитиком в Агентстве стратегических исследований и технологий "ВІКНА". В 2003 - 2006 гг. занимал должность ведущего политического аналитика БФ "Содружество", заместителя главного редактора журнала "Национальный интерес", главного редактора "Краткого обзора информационного пространства Украины". Начиная с 2006 года посвятил себя научной и преподавательской деятельности. С 2021 года - доцент кафедры парламентаризма Учебно-научного института публичного управления и государственной службы Киевского национального

университета имени Тараса Шевченко.

Операция в Курской области - последние новости

Ранее президент Украины Владимир Зеленский раскрыл цель Курской операции и назвал самую "горячую" точку на фронте. Курская операция может повлиять на ситуацию на фронте, подчеркнул глава государства.

Также ранее сообщалось, что на Курщине сожгли военную колонну и понтонную переправу РФ - в сети узнали детали. В сети публикуют кадры с места уничтожения техники РФ. Утверждается, что кадры сняты в Курской области.

Напомним, военный эксперт и координатор группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко назвал главные задачи украинской армии во время операции на Курщине. Усиление курской группировки РФ происходит за счет подразделений с других направлений, говорит Александр Коваленко.

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