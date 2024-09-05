Почти 80 целей: РФ нанесла массированный удар по Украине - что удалось сбить силам ПВО

По данным Воздушных сил ВСУ, российские оккупанты атаковали Украину с применением 78 БпЛА типа "Shahed" и одной баллистической ракеты "Искандер-М".

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Звуки взрывов были слышны в 12 областях Украины / Коллаж Главред, фото: Силы территориальной обороны ВСУ, ua.depositphotos.com

В ночь на 5 сентября российские оккупанты нанесли массированный удар по территории Украины с применением ударных БпЛА типа "Shahed" и баллистического вооружения. Силам ПВО удалось уничтожить 60 из 78 воздушных целей, еще 15 были вероятно подавлены средствами РЭБ. Об этом сообщает официальный канал Воздушных сил ВСУ в Telegram.

По данным военных, для атаки по территории Украины враг использовал 78 ударных дронов типа "Shahed" (районы пусков - Курск, Ейск, Приморско-Ахтарск) и одну баллистическую ракету "Искандер-М", которая запускалась с временно оккупированного Крыма.

Отмечается, что к отражению воздушной атаки противника были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

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"В результате противовоздушного боя сбито 60 ударных БпЛА. Два беспилотника вернулись в Россию, один - в Беларусь. 15 - локально потеряны на территории Украины (вероятно под влиянием средств РЭБ), информация о разрушениях или пострадавших не поступала", - говорится в сообщении.

В Воздушных силах ВСУ добавили, что противовоздушная оборона действовала в Киевской, Черкасской, Кировоградской, Винницкой, Харьковской, Днепропетровской, Херсонской, Полтавской, Черниговской, Житомирской, Запорожской и Херсонской областях.

Инфографика: Воздушные силы ВСУ

Что такое дрон Shahed Самолет-снаряд иранского производства с заявленной дальностью полета до 2000 км (по другим данным 1000 км). Иранские дроны, под названием "Герань-2", широко используются во время ударов российских оккупантов по мирным городам Украины. По некоторым данным в 2023 году РФ начала применять версию дрона собственного производства, пишет Википедия.

Удар по Украине 5 сентября - что известно о последствиях российских обстрелов

Напомним, как ранее сообщал Главред, утром 5 сентября в Киеве и окрестностях прозвучали взрывы после объявления воздушной тревоги из-за угрозы вражеских дронов, а также были слышны пулеметные очереди. Киевская городская военная администрация подтвердила работу сил ПВО и призвала жителей оставаться в укрытиях.

С вечера 4 сентября до утра 5 сентября Россия атаковала Украину дронами, а тревога в Киеве продолжалась более 9 часов.

Кроме того, поздно вечером 4 сентября,Россия подняла в воздух стратегические бомбардировщики Ту-22м3 с аэродрома "Оленья", сообщили Воздушные силы ВСУ.

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