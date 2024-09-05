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Ударили морскими дронами: Братчук рассказал новые детали атаки на порт Новороссийска

Юрий Берендий
5 сентября 2024, 10:38
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Ночная панорама Новороссийска может свидетельствовать о том, что России не удалось уничтожить все морские дроны, отметил представитель УДА Сергей Братчук.
Ударили морскими дронами: Братчук рассказал новые детали атаки на порт Новороссийска
Россияне жалуются на новую атаку порта Новороссийск / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео

В России жалуются на то, что ночью 5 сентября морские дроны атаковали порт Новороссийск, расположенный на северо-восточном побережье Черного моря. О деталях ночной атаки украинских морских дронов по порту Новороссийска рассказал в эфире телеканала FREEДОМ представитель Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук.

По его словам, порт "Новороссийск" стал не только базой Черноморского флота, а стал базой для ракетоносителей - основной боевой силы флотилии, которая угрожает Украине во время массированных ракетно-дронных атак.

"И сегодня та подводная лодка, которая находится на дежурстве уже несколько дней, это четыре "Калибры" на бортах, она выполняет, конечно же, функции дежурного корабля, но, судя по всему, и сегодня вот эта атака дронами показала, что она, в том числе, наверное, в первую очередь охраняет военно-морскую базу в Новороссийске, которая сегодня была атакована какими-то интересными штукенциями. Конечно, мы можем говорить о том, что это морские дроны", - сказал он.

видео дня

Братчук отметил, что, несмотря на заявления российской пропаганды об уничтожении всех дронов, ночная панорама Новороссийска свидетельствовала о другом.

Смотрите видео атаки морских дронов на порт Новороссийска:

Ударили морскими дронами: Братчук рассказал новые детали атаки на порт Новороссийска
Фото: скриншот

Он подчеркнул, что меры безопасности российских моряков имеют место, но остается вопрос, насколько они смогут защитить свои ракетоносители.

Кроме того, спикер подчеркнул, что Украина уже имеет опыт атак на корабли в порту Новороссийска.

"Прошел год, когда впервые это было использовано, тогда "Оленегорский горняк" на себе почувствовал, что такое украинские морские дроны. Сегодня мы можем говорить о том, что как минимум три вида морских дронов Украины могут атаковать и наносить ущерб российским кораблям", - сказал спикер.

Братчук считает положительным уже сам факт, что россияне вынуждены обороняться в Новороссийске.

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Что известно об украинском морском дроне / Инфографика Главред

Кто такой Сергей Братчук?

Братчук Сергей Борисович - пресс-секретарь главы Одесской областной военкадминистрации. До полномасштабного вторжения служил иподиаконом в церкви и был спикером Одесской епархии Православной церкви Украины.

С 2017 года, как отмечает у себя в соцсетях был добровольцем в 8-м отдельном батальоне УДА Аратта. В 2018 году стал пресофицером в составе батальона, пишет Движение ЧЕСТНО.

Удары по Новороссийску - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, в ночь на 3 июля в Новороссийске объявили тревогу из-за атаки безэкипажных катеров, о чем сообщил мэр города Андрей Кравченко, призвав жителей соблюдать меры безопасности. Местные жители слышали взрывы со стороны моря.

Российские военные запускают крылатые ракеты "Калибр" из района Новороссийска, провоцируя ответные удары, отметил спикер ВМС Украины Дмитрий Плетенчук.

После удара по штабу Черноморского флота в 2023 году, Россия решила перенести часть управленческих органов в Новороссийск. Об этом сообщил спикер ВМС Украины, капитан 3-го ранга Дмитрий Плетенчук.

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