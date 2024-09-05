Света станет больше: Харченко рассказал, когда отменят графики отключений по Украине

Уже со следующей недели по всей территории Украины Укрэнерго будет применять максимум одну очередь отключений электроэнергии. Кроме того, в некоторые дни отключений света для населения не будет вообще. Об этом в эфире телеканала "КИЕВ24" рассказал директор Центра исследований энергетики Александр Харченко
По его словам, продолжительность отключения электроэнергии будет зависеть от двух вещей.
"Восстановление высоковольтных сетей, которое идет интенсивно, и фактически до выходных, я думаю, что высоковольтные сети вернутся к более-менее тому состоянию, в котором они были до атаки 26 августа", - указывает он.видео дня
Смотрите видео о том, когда отменят графики отключений электроэнергии:
Эксперт также отметил, что важно восстановить энергоблоки, которые находятся на ремонте после весенних атак РФ и технических аварий. Харченко добавил, что несколько тепловых энергоблоков также были выведены из строя из-за тех или иных событий.
"Я надеюсь, что на следующей неделе у нас будет максимум одна очередь отключений при такой же погоде, как мы сейчас имеем. Возможно, в определенные дни не будет отключений вообще. Понятно это при условии, что нет новых событий или аварий и нет новых атак", - резюмировал Харченко.
Кто такой Александр Харченко
Директор Центра исследований энергетики. Эксперт по вопросам энергетики. Публикует анализы и прогнозы развития ситуации в энергетической сфере в ряде ведущих СМИ Украины.
Отключения света в Украине - графики отключений электроэнергии
Напомним, как ранее сообщал Главред, 5 сентября в Украине в течение суток будут действовать графики стабилизационных отключений электроэнергии, однако ограничения для потребителей будут значительно ослаблены, отмечает "Укрэнерго".
Ранее появилась информация об аварии на Южно-Украинской АЭС, которую "Энергоатом" опроверг, пояснив, что один из энергоблоков был разгружен на 33% из-за выявленных замечаний.
По прогнозу эксперта Юрия Корольчука, в осенне-зимний период украинцы могут иметь электроэнергию всего 12 часов в сутки, и это оптимистический сценарий.
Другие новости:
- ВСУ восстановили утраченные позиции в Донецкой области: где враг нанес ответный удар
- МВФ требует от Украины ослабить гривну и повысить налоги - Bloomberg
- Россия атаковала Киев дронами: ПВО отработали все цели, но в столице "коллапс"
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред