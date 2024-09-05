Света станет больше: Харченко рассказал, когда отменят графики отключений по Украине

Отключения света в Украине могут отменить уже на следующей неделе из-за интенсивного восстановления энергосистем после ракетных ударов РФ, отмечает эксперт.

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Харченко объяснил, как будут отключать свет на следующей неделе / Коллаж Главред, фото: УНИАН, pexels

Уже со следующей недели по всей территории Украины Укрэнерго будет применять максимум одну очередь отключений электроэнергии. Кроме того, в некоторые дни отключений света для населения не будет вообще. Об этом в эфире телеканала "КИЕВ24" рассказал директор Центра исследований энергетики Александр Харченко

По его словам, продолжительность отключения электроэнергии будет зависеть от двух вещей.

"Восстановление высоковольтных сетей, которое идет интенсивно, и фактически до выходных, я думаю, что высоковольтные сети вернутся к более-менее тому состоянию, в котором они были до атаки 26 августа", - указывает он. видео дня

Смотрите видео о том, когда отменят графики отключений электроэнергии:

Фото: скриншот

Эксперт также отметил, что важно восстановить энергоблоки, которые находятся на ремонте после весенних атак РФ и технических аварий. Харченко добавил, что несколько тепловых энергоблоков также были выведены из строя из-за тех или иных событий.

"Я надеюсь, что на следующей неделе у нас будет максимум одна очередь отключений при такой же погоде, как мы сейчас имеем. Возможно, в определенные дни не будет отключений вообще. Понятно это при условии, что нет новых событий или аварий и нет новых атак", - резюмировал Харченко.

Что означают очереди отключений электроэнергии / Инфографика: Главред

Кто такой Александр Харченко Директор Центра исследований энергетики. Эксперт по вопросам энергетики. Публикует анализы и прогнозы развития ситуации в энергетической сфере в ряде ведущих СМИ Украины.

Отключения света в Украине - графики отключений электроэнергии

Напомним, как ранее сообщал Главред, 5 сентября в Украине в течение суток будут действовать графики стабилизационных отключений электроэнергии, однако ограничения для потребителей будут значительно ослаблены, отмечает "Укрэнерго".

Ранее появилась информация об аварии на Южно-Украинской АЭС, которую "Энергоатом" опроверг, пояснив, что один из энергоблоков был разгружен на 33% из-за выявленных замечаний.

По прогнозу эксперта Юрия Корольчука, в осенне-зимний период украинцы могут иметь электроэнергию всего 12 часов в сутки, и это оптимистический сценарий.

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