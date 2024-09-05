Невосполнимая утрата: на фронте погиб сын известного писателя

С первого дня полномасштабного вторжения он ушел в ТРО, а с 22 апреля 2022 так же добровольно - в ВСУ.

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На фронте погиб командир противотанкового взвода / Колаж: Главред, фото: соцсети, Фото: pixabay

Украина потеряла еще одного героя - командира противотанкового взвода Георгия Шовкошитного. Он погиб возле Малой Токмачки в Запорожье. Ему был 41 год.

Печальную весть сообщил отец павшего защитника, писатель и издатель Владимир Шовкошитный - депутат первого созыва Верховной Рады, ликвидатор последствий аварии на ЧАЭС, политический, общественный и государственный деятель, соавтор Декларации о государственном суверенитете, Акта провозглашения независимости Украины и Конституции Украины.

"Если кто-то думает, что погибнуть за Украину - это самое страшное, то он/она точно не отец, не мама, не вдова и не ребенок погибшего Воина. Первого сентября у н.п. Малая Токмачка погиб наш младший сын, командир противотанкового взвода Георгий Шовкошитный. С первого дня полномасштабного вторжения он ушел в ТРО, а с 22 апреля 2022 так же добровольно - в ВСУ. Воевал под Бахмутом, под Авдеевкой, на Сумщине. Погиб в Запорожье, как настоящий Казак! Когда прощание - еще не известно", - написал отец Владимир Шовкошитный. видео дня

Кроме этого, на сайте Горского сельского совета Киевской области также подтвердили смерть павшего воина.

"С глубокой скорбью сообщаем о страшной потере для нашей общины. На фронте погиб житель села Гора, настоящий герой, верный побратим, любящий сын, муж и отец - Шовкошитный Георгий Владимирович. нет слов, чтобы передать всю боль этой потери. Мы склоняем головы перед памятью нашего Героя.искренние соболезнования родным и близким Георгия. Пусть Господь даст вам силы пережить эту неописуемую скорбь, а душа нашего защитника обретет вечный покой.Светлая память и вечная слава Герою Украины! Его подвиг навеки останется в наших сердцах", - говорится в заметке.

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Напомним, что офицер ВСУ рассказал, до какой даты РФ хочет захватить Покровск. В В ВСУ отметили, что россияне были вынуждены изменить тактику наступления на Покровском направлении и сосредоточиться в районе города Селидово Донецкой области.

А вот на Курщине ВСУ могут пойти на Льгов и Курчатов. Уже есть определенные промежуточные результаты на этом направлении, отметил Михаил Жирохов.

Потери российских оккупантов в Украине стремительно выросли. Согласно отчету Генерального штаба Украины, среднесуточные потери России в Украине в августе 2024 года выросли до 1187 человек убитыми и ранеными. С начала войны общие потери России достигли 610 тысяч.

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