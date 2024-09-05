УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Невосполнимая утрата: на фронте погиб сын известного писателя

Даяна Швец
5 сентября 2024, 17:50
221
С первого дня полномасштабного вторжения он ушел в ТРО, а с 22 апреля 2022 так же добровольно - в ВСУ.
Георгий Шовкошитный, свеча
На фронте погиб командир противотанкового взвода / Колаж: Главред, фото: соцсети, Фото: pixabay

Украина потеряла еще одного героя - командира противотанкового взвода Георгия Шовкошитного. Он погиб возле Малой Токмачки в Запорожье. Ему был 41 год.

Печальную весть сообщил отец павшего защитника, писатель и издатель Владимир Шовкошитный - депутат первого созыва Верховной Рады, ликвидатор последствий аварии на ЧАЭС, политический, общественный и государственный деятель, соавтор Декларации о государственном суверенитете, Акта провозглашения независимости Украины и Конституции Украины.

"Если кто-то думает, что погибнуть за Украину - это самое страшное, то он/она точно не отец, не мама, не вдова и не ребенок погибшего Воина. Первого сентября у н.п. Малая Токмачка погиб наш младший сын, командир противотанкового взвода Георгий Шовкошитный. С первого дня полномасштабного вторжения он ушел в ТРО, а с 22 апреля 2022 так же добровольно - в ВСУ. Воевал под Бахмутом, под Авдеевкой, на Сумщине. Погиб в Запорожье, как настоящий Казак! Когда прощание - еще не известно", - написал отец Владимир Шовкошитный.

видео дня

Кроме этого, на сайте Горского сельского совета Киевской области также подтвердили смерть павшего воина.

"С глубокой скорбью сообщаем о страшной потере для нашей общины. На фронте погиб житель села Гора, настоящий герой, верный побратим, любящий сын, муж и отец - Шовкошитный Георгий Владимирович. нет слов, чтобы передать всю боль этой потери. Мы склоняем головы перед памятью нашего Героя.искренние соболезнования родным и близким Георгия. Пусть Господь даст вам силы пережить эту неописуемую скорбь, а душа нашего защитника обретет вечный покой.Светлая память и вечная слава Герою Украины! Его подвиг навеки останется в наших сердцах", - говорится в заметке.

Война России и Украины - последние новости

Напомним, что офицер ВСУ рассказал, до какой даты РФ хочет захватить Покровск. В В ВСУ отметили, что россияне были вынуждены изменить тактику наступления на Покровском направлении и сосредоточиться в районе города Селидово Донецкой области.

А вот на Курщине ВСУ могут пойти на Льгов и Курчатов. Уже есть определенные промежуточные результаты на этом направлении, отметил Михаил Жирохов.

Потери российских оккупантов в Украине стремительно выросли. Согласно отчету Генерального штаба Украины, среднесуточные потери России в Украине в августе 2024 года выросли до 1187 человек убитыми и ранеными. С начала войны общие потери России достигли 610 тысяч.

Другие интересные новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине список погибших
Реклама

Главное за день

Рада поддержала назначения новых министров. Кто они?

Рада поддержала назначения новых министров. Кто они?

18:08 Украина
Украине подарили систему Patriot: президент Румынии обнародовал закон

Украине подарили систему Patriot: президент Румынии обнародовал закон

16:54 Мир
Под завалами еще есть люди: в Полтаве возросло количество погибших и пострадавших от удара РФ

Под завалами еще есть люди: в Полтаве возросло количество погибших и пострадавших от удара РФ

16:20 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

Новая магнитная буря налетает на страну: чего ожидать украинцам 5-7 сентября 14944

Новая магнитная буря налетает на страну: чего ожидать украинцам 5-7 сентября

Мощные взрывы в двух областях: РФ ударила по Украине баллистикой - что известно 3198

Мощные взрывы в двух областях: РФ ударила по Украине баллистикой - что известно

Ударили морскими дронами: Братчук рассказал новые детали атаки на порт Новороссийска 1941

Ударили морскими дронами: Братчук рассказал новые детали атаки на порт Новороссийска

Предательница Наташа Королева выдворила невестку-стриптизершу на работу - детали 1707

Предательница Наташа Королева выдворила невестку-стриптизершу на работу - детали

Последние новости

18:45

Почему нелогично снижать учетную ставку и какова причина упадка бизнеса в прифронтовых регионах: экономист указал на ошибку НБУ

18:23

Свеклу легко сохранить до весны: что положить рядом с ней

18:19

Спасти сына от редкой болезни: отец придумал собственное лекарство

18:08

Рада поддержала назначения новых министров. Кто они?

18:07

В Офисе генпрокурора прокомментировали информацию о "смерти Шуфрича"

Чем закончится битва за Покровск и что грозит Днепропетровщине: интервью с ЖироховымЧем закончится битва за Покровск и что грозит Днепропетровщине: интервью с Жироховым
17:50

Невосполнимая утрата: на фронте погиб сын известного писателя

17:48

Как быстро разморозить рыбу без микроволновой печи: повар раскрыл действенные методы

17:48

Будут идеальными не один год: 3 лучших способа, как и где лучше хранить сухофруктыВидео

17:35

Придут беды и несчастья: что нельзя мыть 6 сентября - приметы

Реклама
17:26

Догадаются не все: почему нельзя носить серебро и золото вместе - неочевидные причиныВидео

17:16

Начало учебного года: эксперт рассказал, как вернуть режим сна ребенку

16:54

Украине подарили систему Patriot: президент Румынии обнародовал закон

16:34

Бывшего мужа Шеннен Доэрти арестовали в США

16:28

"Они очень спешат": офицер ВСУ рассказал, до какой даты РФ хочет захватить Покровск

16:20

Под завалами еще есть люди: в Полтаве возросло количество погибших и пострадавших от удара РФФото

16:16

Без РФ закончить войну сложно: Зеленский анонсировал план будущих переговоров

16:07

Верят в "мир" Путина: Австрия предложила площадку для переговоров Украины

16:06

Особенная дочь путинистки Милявской выгуляла бикини

15:55

Как подготовить огород к зиме осенью: что нужно сделать в сентябре

15:52

Рада назначила вице-премьеров: какие направления возглавят Кулеба и Стефанишина

Реклама
15:47

Всем известные кольца Сатурна исчезнут с планеты через несколько месяцев - что произошло

15:40

Ударит +12 градусов: когда в Украине будет похолодание

15:26

В правительстве Британии хотят срочно "расшевелить" процесс создания спецтрибунала РФ

15:14

ВСУ могут пойти на Льгов и Курчатов: прогноз развития операции в Курской области

14:46

Ветки сливы будут ломится от плодов: что нужно сделать до наступления холодов

14:44

"Любая территория РФ - не в безопасности": главное из интервью Зеленского NBC News

14:40

Нет одного ответа: сеть охватили разногласия из-за трудного математического вопроса

14:23

Замена для Кулебы: что известно о новом главе украинского МИД Андрее Сибиге

14:05

Церковный праздник 6 сентября: что запрещено делать на Михайлово чудо

14:02

Трагедия в Полтаве: страшная ценаВидеоблоги

13:57

Лишь гений увидит кота в загадке за 5 секунд: самый лучший способ проверить внимательность

13:46

Удар по институту в Полтаве был просчитанным: ракета летела всего 3 минуты

13:32

За кровавые русские рубли: известная украинская группа сотрудничает с россиянами

13:26

Взрывы в Беларуси: российский дрон развалил склад в Гомеле

13:18

Заставит РФ закончить войну: Зеленский раскрыл новые детали "плана победы" Украины

13:09

Рада со второго раза уволила Верещук и Кулебу с должностей министров

12:52

На возврат денег уйдут годы: НБУ ликвидирует Поликомбанк Тарасовцев

12:43

"Сырский способен на риск": как ВСУ могут разрушить планы РФ возле Покровска

12:38

Кошмар в пятницу 13-го: астероид "Бог Хаоса" может ударить по Земле

12:37

Потери российских оккупантов в Украине стремительно выросли: в разведке назвали причины

Реклама
12:27

Китайский гороскоп на завтра 6 сентября: Обезьянам - одиночество и раздражение, Кроликам - обиды

12:09

Налет в унитазе исчезнет за ночь: как приготовить средство

12:08

Оккупанты положили глаз на Днепропетровскую область: ВСУ ждет решающая битва

11:56

"Результаты классные": ВСУ мощно ударили по полигону вблизи Бердянска - есть "200-е"

11:51

Лавировать не получается: Путин признался в плачевной ситуации на Курщине

11:43

Путин сделал заявление о готовности к переговорам с УкраинойВидео

11:34

"Неожиданно": Ольга Харлан выходит замуж

11:32

"Плотно запаковывают Крым": РФ в панике строит загадочную конструкцию на мосту

11:28

Как выглядит дочь Меладзе и Джанабаевой: подросла

11:24

Комната станет сиять: как собственноручно сделать стильную подсветку на стене

^
Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости Украины
Операция в Курской области
США обсуждают с Украиной цели операции на КурщинеТысячи россиян в котел: Украина готовит окружение врага в Курской областиУ операции под Курском еще все впереди: полковник СБУ дал прогноз
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Война с Россией
КрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в России
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять