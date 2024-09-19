США могут поучиться у Украины: в Конгрессе отметили основное преимущество ВСУ

В Конгрессе признали, что Украина внедряет инновации в военной сфере гораздо быстрее Соединенных Штатов.

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Украинские военные внедряют инновационные подходы быстрее США / Коллаж главреда, фото: УНИАН, Офис президента Украины

УкраинаУкраинские военные внедряютинновационные подходы быстрее США внедряет военные технологии и инновационные решения с такой скоростью, что даже правительство США не может конкурировать с этим, несмотря на серьезные угрозы со стороны России. Об этом заявила председатель Комиссии по стратегии национальной обороны США Джейн Гарман во время слушаний в Конгрессе, сообщает "Голос Америки".

Она отметила, что США необходимо увеличить инвестиции в национальную безопасность и изменить финансовые приоритеты для повышения эффективности.

"Я была в Киеве на прошлой неделе, до этого была в апреле и убедилась в этом воочию. Если Департамент обороны не сможет двигаться с такой же скоростью и масштабами, он проиграет", - сказала Гарман.

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Гарман также подчеркнула, что Соединенные Штаты могут научиться у Украины быстрому внедрению военных инноваций, в частности в создании недорогих беспилотных систем.

"Мы не можем продолжить финансировать вещи, которые продемонстрировали, что они не имеют такой ценности как новое программное обеспечение. Просто надо спросить, чему Украина нас может научить. Украина нас может этому научить, в частности, потому что можно построить дрон за 350 долларов. Мой комментарий об этом - в Пентагоне чашку кофе нельзя купить за 350 долларов и речь идет о нашем будущем", - подчеркнула она.

Сколько тратят страны НАТО на оборону / Инфографика: Главред

Решение о военной помощи Украине от США 23 апреля Сенат Конгресса США проголосовал за принятие пакета помощи Украине, Израилю и Тайваню в размере 95,3 миллиарда долларов. В рамках этой помощи Украина получит 60,84 миллиарда долларов. 24 апреля президент США Джо Байден подписал законопроект о предоставлении военной и экономической помощи Украине на 60 млрд долларов, а также другим союзникам США. Напомним, в Пентагоне заявили, что поставки военной помощи в Украину уже начались. О том, что уже начались поставки части оружия и боеприпасов для Украины, заявил представитель Пентагона Патрик Райдер.

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Напомним, как ранее сообщал Главред, представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер прокомментировал возможность предоставления Украине дополнительного оружия, которое может помочь в войне с Россией. Во время брифинга в Вашингтоне он отметил, что американская и британская стороны продолжат обсуждение снятия ограничений на удары дальнобойными ракетами по территории РФ во время Генеральной Ассамблеи ООН на следующей неделе.

Встреча президента США Джо Байдена и премьер-министра Великобритании Кира Стармера не повлияла на изменение политики США относительно разрешения для ВСУ на удары вглубь России, заявил Миллер.

Тем временем пакеты военной помощи от США сократились из-за уменьшения запасов оружия и техники, готовых к отправке из арсеналов Пентагона. По информации CNN, у администрации Байдена осталось 6 миллиардов долларов для поддержки Украины, но Пентагон сталкивается с дефицитом инвентаря.

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