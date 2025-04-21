'Произошел перелом': войска РФ начали отступление на стратегическом направлении

Украинским военным удалось переломить ситуацию неподалеку от Покровска после чего россияне начали медленно отступать, отметили в ОСУВ "Хортица".

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Россияне отступают на Покровском направлении / Коллаж Главред, фото: Командование Объединенных Сил ВС Украины, 37 отдельная бригада морской пехоты

Кратко:

Россия отступают с западных окраин Покровска

В рамках перемирия активность РФ на Покровском направлении снизилась

Враг провел несколько операций, чтобы выманить украинских защитников

Российские войска постепенно отходят из западной части Покровска после неудачной попытки перерезать трассу, соединяющую город с Днепропетровщиной. Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов.

По его словам, речь идет о позициях западнее Покровска.

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"Там, где они в принципе потихоньку отползали уже с марта, если не с конца февраля. Они очень активно пытались наступать именно для того, чтобы перерезать трассу из Днепропетровской области - из Павлограда на Покровск, у них это не получилось. Там перелом небольшой наступил, когда украинцы отбили Котлино, и сейчас россияне очень медленно, но оттуда отползают с западных окраин города ближе к южным, с которых они и начинали наступать", - рассказал Трегубов.

В то же время он отметил, что Покровское направление остается самым горячим. Также Трегубов отметил, что россияне проводят активные ротации на Купянском и Харьковском направлениях, причем на последнем больше сосредотачиваются на накоплении сил, чем на наступлении.

Он добавил, что если считать перемирием снижение интенсивности боевых действий, то определенное ослабление действительно наблюдалось, ведь количество столкновений уменьшилось вдвое или втрое. Но это не полноценное перемирие, например, из 80 боевых контактов их стало 30. Это скорее временное затишье или передышка, которая сопровождается активным усилением врага, ротациями и подготовкой к новым атакам.

"Россияне даже провели несколько операций, которые были лично для нас похожи на попытки вытянуть украинцев на визуальное заметное нарушение перемирия, как маневры, которые одновременно были похожи на штурмы, но проходили вроде бы под белым флагом. Казалось, что они действительно пытаются просто спровоцировать на визуальное нарушение огня", - добавил Трегубов.

Что известно о Покровске / Инфографика: Главред

Война в Украине - что известно о ситуации на фронте

Напомним, как ранее сообщал Главред, руководитель программ по безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Павел Лакийчук прокомментировал возможность активизации наступления российских войск в Харьковской и Сумской областях.

Под прикрытием так называемого "Пасхального перемирия", войска РФ пытались продвинуться вперед в "серой зоне" Харьковщины с целью закрепиться на более выгодных позициях. Об этом сообщил военнослужащий 77-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ Виктор Петрович, который находится на Харьковском направлении вблизи Боровой.

Тем временем в Донецкой области российские оккупационные силы смогли продвинуться вперед и захватить населенный пункт Катериновка на Лиманском направлении, сообщает аналитический проект DeepState.

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Что известно об ОСУВ "Хортица"? Оперативно-стратегическая группировка войск "Хортица" (ОСУВ "Хортица"), также известная как Группировка Объединенных сил и Восточная группировка войск - объединение Вооруженных сил Украины. Создано во время отражения российской вооруженной агрессии в 2022 году. Действует в Восточной операционной зоне, отвечает за восточный участок линии боевого соприкосновения (Харьковский, Изюмский, Лиманский, Лисичанский, Кураховский, Купянский, Бахмутский, Авдеевский и Угледарский направления). По состоянию на лето 2023 года на севере граничит с ОСУВ "Север", на юге - с ОСУВ "Таврия", пишет Википедия.

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