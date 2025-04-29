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Оккупанты победно заявили о захвате села на Харьковщине: ВСУ дали им пощечину

Анна Косик
29 апреля 2025, 15:12
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Украинские военные рассказали, что происходит в районе населенного пункта на самом деле.
Камянка, ВГУ
ВСУ продолжают отбивать атаки оккупантов / Коллаж: Главред, фото: 199 НЦ, скрин с DeepState

Что сказал Трегубов:

  • По состоянию на 28 апреля в Каменке оставались украинские укрепления
  • Оккупанты наврали о захвате села

28 апреля в российских СМИ начали активно распространять информацию о том, что оккупантам якобы удалось захватить населенный пункт Каменка в Харьковской области.

В оперативно-стратегической группировке войск "Хортица" прокомментировали эту информацию. Представитель Виктор Трегубов в эфире Общественного заявил, что заявления страны-агрессора России не соответствуют действительности.

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"Мы вчера проверяли наши посты, наши наблюдательные пункты, наши укрепления там были в селе и вблизи села. По крайней мере по состоянию на вчера. О сегодняшнем утре я узнаю вечером", - подчеркнул он.

Трегубов предположил, что россияне наврали, ведь в районе села продолжаются активные бои. Возможно, оккупантам и удалось где-то рядом зацепиться, но взять под контроль россияне Каменку не смогли.

"Это они как Торецк под контроль берут с февраля", - добавил представитель ОСУВ Хортица.

Торецк Инфографика
Торецк / Инфографика: Главред

Ситуация в Харьковской области - последние новости

Напомним, Главред писал, что страна-агрессор РФ сосредотачивает больше всего своих сил и средств на двух участках границы - со стороны Курской области и на Харьковщине в направлении Волчанска и Липцов.

Ранее сообщалось, что войска страны-агрессора России под предлогом "пасхального перемирия", которое объявлял российский диктатор Владимир Путин до 21 апреля, пытались продвинуться вперед в "серой зоне" в Харьковской области. Захватчики хотели занять более выгодные для себя позиции.

Накануне стало известно, что в планах российской армии - осуществить удар, основной целью которого станет отвлечение украинских сил. В то же время, несмотря на намерения врага запутать ВСУ, основным направлением удара может быть Сумщина и Харьковщина.

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Что известно об ОСУВ "Хортица"?

Оперативно-стратегическая группировка войск "Хортица" (ОСУВ "Хортица"), также известная как Группировка Объединенных сил и Восточная группировка войск - объединение Вооруженных сил Украины.

Создано во время отражения российской вооруженной агрессии в 2022 году. Действует в Восточной операционной зоне, отвечает за восточный участок линии боевого соприкосновения (Харьковский, Изюмский, Лиманский, Лисичанский, Кураховский, Купянский, Бахмутский, Авдеевский и Угледарский направления). По состоянию на лето 2023 года на севере граничит с ОСУВ "Север", на юге - с ОСУВ "Таврия", пишет Википедия.

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