Ребенок спал в постели: на Днепропетровщине вражеский дрон убил 12-летнюю девочку

Девочку удалось достать из-под завалов, однако ее травмы оказались несовместимы с жизнью.

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Смерть девочки стала невосполнимой потерей для ее семьи и окружения / Коллаж: Главред, фото: pixabay, Facebook, Юлия Тарасова- Чернявская

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Этой ночью один из дронов попал в дом в Днепропетровской области

12-летнюю девочку вытащили из-под завалов, но она умерла от тяжелых травм

В результате удара по Днепропетровщине пострадала сестра и родители погибшей

В ночь на 29 апреля страна-агрессор Россия атаковала Днепропетровскую область дронами. В результате попадания по жилому дому в Самаровском районе области погибла 12-летняя девочка.

В ГСЧС Украины сообщили, что местные жители самостоятельно вытащили одного ребенка из-под завалов, однако девочка 2012 года рождения, к сожалению, умерла по дороге в больницу.

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Ликвидация последствий удара вражеского дрона по жилому дому, где жила Маргарита с семьей / фото: ГСЧС Днепропетровщины

В Губинском лицее рассказали, что жертвой российского террора стала Маргарита Титаренко, которая училась в этом заведении.

"С глубокой скорбью сообщаем о смерти нашей ученицы Титаренко Маргариты Викторовны, которая погибла в результате вражеского удара по дому, в котором проживала вместе с родителями и младшей сестрой", - говорится в сообщении.

В лицее вспоминают девочку, как талантливую и старательную ученицу. Маргарита была победительницей творческих конкурсов и предметных олимпиад, активной участницей мероприятий в доме культуры.

"Мы будем помнить Маргариту светлой, милой, доброй, воспитанной, общительной, дружелюбной девочкой. В этот траурный день выражаем искренние соболезнования родным и близким, всем, кто знал Маргариту. Светлая память о ней навсегда сохранится в наших сердцах", - добавили в заметке.

В Сети сообщают, что по словам бабушки девочки, на ее внучку упал столб, когда ребенок спал в комнате на первом этаже дома. Если бы не этот столб, у ребенка был бы шанс на спасение.

Добавим, что во время вражеской атаки пострадала младшая сестра Маргариты 2019 года рождения, ее передали медикам. Также повреждения получили родители погибшего ребенка, однако от госпитализации они отказались.

Удары российских дронов по Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что страна-агрессор Россия начала использовать новый беспилотник Бандероль для атак на Украину. Дрон имеет реактивный двигатель и способен развивать скорость до 500 км/ч.

Накануне сообщалось, что российские оккупанты в понедельник, 28 апреля, ударили дронами по Черкассам. В результате атаки был поврежден объект инфраструктуры.

День до этого враг терроризировал Днепропетровскую область. В ночь на 27 апреля Россия ударила по нескольким общинам своими беспилотниками, в результате чего погиб один человек и пострадал 14-летний ребенок.

Shahed-136 / Инфографика: Главред

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Что такое ГСЧС? Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) - центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий реализацию государственной политики в сферах гражданской защиты, защиту населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и предотвращения их возникновения, ликвидацию чрезвычайных ситуаций, спасательного дела, тушение пожаров, пожарную и техногенную безопасность, деятельность аварийно-спасательных служб, профилактику травматизма непроизводственного характера, а также гидрометеорологической деятельности, пишет Википедия.

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