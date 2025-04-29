План Трампа опасен для Украины, США требуют трех "уступок" – Politico

Соединенные Штаты пытаются навязать Украине скандальный "мир" без гарантий безопасности от Вашингтона.

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"Мирная инициатива" Трампа не выдерживает критики, она может привести к острому политическому кризису в Украине - СМИ / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, УНИАН

Кратко:

План Трампа предусматривает колоссальные уступки со стороны Украины

План Трампа поощряет повторную агрессию РФ против Украины

Инициативы Трампа могут привести к масштабному кризису в Украине

Так называемый мирный план президента США Дональда Трампа, вероятно, предполагает ряд "уступок" агрессору России в виде якобы отказа Украины от части оккупированных территорий, невступления в НАТО и признания Штатами захваченного Крыма "российским". Такой сценарий может привести к политической дестабилизации в украинском государстве, что подготовит почву для повторного российского вторжения.

План Трампа вызывает жесткую критику

В материале Politico говорится о том, что "мирная инициатива" Трампа, которые обещал "завершить войну за один день", не выдерживает критики. В Вашингтоне говорят о "близости сделки" с Кремлем, но подобное "соглашение" может стать крайне опасным для Украины.

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"Без оккупированных территорий и НАТО"

Авторы статьи акцентируют внимание на том, что без гарантий безопасности от Соединенных Штатов и стратегии "дикобраза", которая предусматривает постоянное и масштабное вооружение Украины, документ может лишь оформить паузу в амбициях Путина относительно оккупации украинского государства.

Кроме того, несмотря на положительную оценку Киева и Вашингтона встречи Зеленского с Трампом в Ватикане, "настоящее содержание" переговоров вызывает тревогу. Согласно американской информации, Украина может быть вынуждена отказаться от части захваченных Россией территорией и пообещать не вступать в НАТО. А США могут признать оккупированный Крым "территорией России" и отменить санкции в отношении Москвы.

Кратко о предвыборных обещаниях Трампа / Инфографика: Главред

Новый "Будапешт" без гарантий безопасности

Взамен Киеву, пишут журналисты, предлагают якобы международные гарантии безопасности от третьих стран. Вашингтон не только отказывается давать гарантии, но и стремится заключить соглашение о распределении доходов от украинских природных ресурсов, а также использовать Запорожскую АЭС для поставок электричества как Украине, так и России.

К слову, бывший глава Минобороны Алексей Резников напомнил, что в начале 1990-х Франция отказалась подписывать Будапештский меморандум. Париж предупреждал о возможном обмане Украины со стороны России.

Опасность уступок агрессору России

Аналитики предупредили: подобные уступки со стороны Украины, вероятно, приведут к политической дестабилизации в стране, потребности внести изменения в Конституцию и провести референдум. Все это станет фундаментом для новой волны реваншизма со стороны Владимира Путина.

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Как сообщал Главред, президент Владимир Зеленский ранее сказал, что Россия пытается обмануть мир и намерена затянуть войну. Он призвал оказать международное давление на Москву.

Президент США Трамп призвал Путина прекратить войну и подписать соглашение о мире с Украиной.

"Я хочу, чтобы он [Путин] прекратил стрелять, сел и подписал сделку. Я считаю, что у нас есть условия для заключения сделки, и я хочу, чтобы он подписал ее, покончил с этим и просто вернулся к жизни", - заявил глава Белого дома и подчеркнул, что ответит на вопрос, верит ли он Путину, через 2 недели.

Россия выдвинула новые "условия" для мира: глава МИД Сергей Лавров сказал, что Москва "требует", в том числе, отказа Украины от оккупированных территорий, НАТО, а также, дескать, демилитаризации и денацификации. Как утверждает Лавров, Кремль согласится остановить огонь только в обмен на отмену поставок вооружений Украине и прекращение усиления украинской армии.

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