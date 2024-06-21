Оккупанты атаковали позиции ВСУ новой бомбой: какая опасность для Украины - ISW

Бомба ФАБ-3000 представляет собой новое российское оружие с высоким потенциалом уничтожения, говорят аналитики ISW.

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Оккупанты атаковали позиции ВСУ бомбой ФАБ-3000 / коллаж: Главред, фото: Википедия, Оперетивное командование "Запад"

Войска страны-агрессора России впервые применили новую бомбу ФАБ-3000 М-54 с унифицированным модулем планирования и коррекции, чтобы нанести удар по украинским позициям в Харьковской области. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны(ISW).

По словам аналитиков, бомба представляет собой новое российское оружие с высоким потенциалом уничтожения, если оккупанты будут продолжать использовать такое оружие без сдерживаний.

Отмечается, что 20 июня российские источники обнародовали кадры первого в истории удара ФАБ-3000 М-54 по украинскому дислокационному пункту в Липцах Харьковской области, отметив, что бомба вызвала значительные разрушения, даже если она упала в 10 метрах от намеченной точки.

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"Если ВС РФ смогут нанести массированный удар ФАБ-3000, они смогут нанести еще больший ущерб украинским передовым позициям и критически важной инфраструктуре", - отметили в ISW.

ФАБ-3000 / Инфографика: Главред

Что такое Институт изучения войны (ISW)? Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия. Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.

Наступление РФ на Харьковщине - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, Силы обороны Украины сумели освободить от российских оккупантов территории в Харьковской области - село Тихое и районы в южной и центральной части села Старица возле Волчанска.

Аналитик Defense Express Сергей Згурец отметил, что противник имеет целью разрезать группировку ВСУ на два участка, чтобы контролировать зону Боровой.

В Волчанске на Харьковщине круглосуточно продолжаются уличные бои, ситуация напряженная. ВСУ стабилизировали линию фронта по реке Волчья. Об этом сообщил начальник Харьковской ОГА Олег Синегубов.

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