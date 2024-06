Оккупанты атаковали позиции ВСУ новой бомбой: какая опасность для Украины - ISW

Войска страны-агрессора России впервые применили новую бомбу ФАБ-3000 М-54 с унифицированным модулем планирования и коррекции, чтобы нанести удар по украинским позициям в Харьковской области. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны(ISW).

По словам аналитиков, бомба представляет собой новое российское оружие с высоким потенциалом уничтожения, если оккупанты будут продолжать использовать такое оружие без сдерживаний.

Отмечается, что 20 июня российские источники обнародовали кадры первого в истории удара ФАБ-3000 М-54 по украинскому дислокационному пункту в Липцах Харьковской области, отметив, что бомба вызвала значительные разрушения, даже если она упала в 10 метрах от намеченной точки.

"Если ВС РФ смогут нанести массированный удар ФАБ-3000, они смогут нанести еще больший ущерб украинским передовым позициям и критически важной инфраструктуре", - отметили в ISW.

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.