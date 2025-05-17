Оккупанты массово вывозят технику из Крыма: партизаны раскрыли замысел врага

Ситуация на фронте критическая для оккупантов, поэтому они прибегают к крайностям.

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Оккупанты вывезли технику из Севастополя / Коллаж: Главред, фото: t.me/atesh_ua

Что сообщили партизаны:

В Крыму зафиксировали необычные перемещения техники РФ

С ППД в Севастополе вывезли немало военной техники

Скорее всего, у врага дефицит техники на фронте

Во временно оккупированном страной-агрессором Россией Крыму партизаны движения Атеш зафиксировали вывоз врагом военной техники из одной из воинских частей.

Агенты сообщили, что в Севастополе зафиксировано необычные перемещения в пункте постоянной дислокации хранения техники. Сейчас территория части почти пуста, на ней осталось незначительное количество техники.

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"На месте остались гражданские женщины и пожилые люди, которые занимаются уборкой. Судя по фотографиям, военной техники почти нет: только несколько новых ГАЗов и КАМАЗов. Военных также немного: наши агенты заметили их только на башне и на возвышенности", - говорится в сообщении.

В Атеш предполагают, что это связано с нехваткой техники на фронте, и оставшиеся машины были направлены на другие участки.

Ситуация в Крыму - последние новости

Накануне сообщалось о мощных взрывах, которые прогремели утром 16 мая во временно оккупированном Крыму. Громко было в частности в Севастополе и Перевальном.

Ранее стало известно, что из временно оккупированного страной-агрессором Севастополя россияне вывозят имущество из 810-й бригады морской пехоты.

Напомним, Главред писал, что 2 мая дроны атаковали временно оккупированный Крым, в результате чего там раздавались взрывы. Тревогу в тот день объявляли и в Севастополе, в результате чего самоликвидировался российский полковник.

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Движение "Атеш" Атеш - военное партизанское движение на временно оккупированных территориях Украины, а также на территории России, созданное украинцами и крымскими татарами в сентябре 2022 года в результате российского военного вторжения, пишет Википедия.

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