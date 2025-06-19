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Продукт, который употребляет каждый украинец, резко подорожает: насколько вырастет цена

Алёна Воронина
19 июня 2025, 11:06
834
Важный для всех украинцев продукт питания значительно подорожает.
Продукт, который употребляет каждый украинец, резко подорожает: насколько вырастет цена
Продукт, который употребляет практически каждый украинец, резко подорожает/ коллаж: Главред, фото: УНИАН, pexels

Кратко:

  • В Украине ожидается подорожание всех сортов хлеба
  • Ржаной хлеб подорожает на 15%
  • К концу лета цены на все сорта хлеба вырастут на 5%

В Украине ожидается повышение цен на все сорта хлеба. Подорожание произойдет во второй половине 2025 года. В частности ржаной хлеб подорожает на 15%.

Об этом сообщили в пресс-службе торговой сети "АТБ" на запрос УНИАН. Производители прогнозируют общее подорожание хлеба на 20% за второе полугодие 2025 года. Причиной этого станет дефицит ржи, из-за чего подорожает ржаная мука. При этом к концу лета этого года цены на все сорта хлеба вырастут на 5%.

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"Чтобы избежать резкого подорожания определенных сортов, поставщики рассчитывают среднее подорожание на все виды хлеба. На сегодня это ориентировочно 5%", - отметили в пресс-службе.

В Украине фактически завершились запасы украинской ржи, несколько хлебозаводов уже используют импортную ржаную муку. Об этом рассказал директор союза "Мукомолы Украины" Родион Рыбчинский.

В течение года цена на рожь выросла в 2,5 раза. Это повлекло за собой подорожание муки.

Также, согласно оценкам экспертов, цена на ржано-пшеничный хлеб еще не достигла своего пика, она продолжит расти и в следующем году.

Почему растут цены на продукты в Украине
Почему растут цены на продукты в Украине/ Инфографика: Главред

Цены на продукты в Украине - последние новости

Как ранее сообщал Главред, цены на любимый фрукт существенно выросли. В прошлом году абрикосы стоили 90 грн/кг.

Также ранее сообщалось, что произошел резкий скачок на рынке - в Украине переписали цены на крупы. Цены на гречку, рис и макароны изменились, но по-разному.

Напомним, блогеры сравнили цены в супермаркетах Украины и Германии - результат поразил. В Сети выяснили, где дешевле продукты разных категорий.

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