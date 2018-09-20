"Слишком милый": вышел новый клип на песню "Ленинграда" "Цой"

Сергей Шнуров выступил в роли одинокого космонавта / скриншот

"Ленинград" выпустил клип на свою новую песню "Цой". Режиссером клипа выступил известный Илья Найтшуллер, который делает для коллектива уже четвертое видео.

Видео появилось на официальном канал группы на YouTube.

Формат клипа избрали довольно необычный - мини-мюзикл, повествующий об одиноком космонавте. Сам клип отсняли за три дня - и еще три месяца ушло у специалистов на работу над компьютерной графикой.

Впрочем, большинство пользователей не особо оценило новое творчество "Ленинграда" - клип назвали "слишком няшным", "слишком милым" и посетовали на большое количество рекламы - действительно, в клипе есть реклама российского банка и довольно популярной марки шампанского, что дало повод некоторым комментаторам утверждать, что Шнуров "продался".

Ранее группа "Ленинград" презентовала клип на песню "Страшная месть". Это саундтрек к фильму "Гоголь. Страшная месть", который вышел в российский прокат 30 августа.