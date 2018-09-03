Мат, секс, бухло и нехилая драма: "Ленинград" выпустил клип к песне "Страшная месть"

Скриншот из клипа Ленинград "Страшная месть"

Группа "Ленинград" презентовала клип на песню "Страшная месть". Это саундтрек к фильму "Гоголь. Страшная месть", который вышел в российский прокат 30 августа.

Видео тоже получилось скорее мини-фильмом, чем просто клипом к песне. Как и обещали создатели, там присутствуют "мат, бухло и нехилая такая драма". От себя добавим, что и пикантных сцен там также хватает.

В клипе снялись актеры Катерина Шпица, Сергей Бурунов, Артем Сучков и другие.

Начинается ролик со сцены приезда в театр нового "модного столичного" режиссера на смену старому, которого посадили на репост мема. Новый руководитель тут же объявляет о постановке произведения великого украинского писателя Николая Гоголя в "современной интерпретации". Однако из-за кадрового конфликта постановка получается даже излишне "современной".

В композиции лирический герой обращается к возлюбленной, называет ее "ласковой дьяволицей" и "карманной вампиршей", а также двусмысленно призывает поднять ему "не веки" и называть его Вием.

Напомним, Лобода представила клип на песню "Лети". В клипе также показаны кадры из фильма "Гоголь. Вий".