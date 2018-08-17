Лирический герой композиции обращается к возлюбленной и двусмысленно призывает ее поднять ему "не веки".
Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров, который официально развелся, написал песню для фильма Егора Баранова "Гоголь. Страшная месть".
По словам исполнителя, кинолента "Гоголь" оказалась неплохой, а "для русского кинематографа так вообще — четыре с плюсом", сообщает пресс-служба телеканала ТВ-3.
В одноименной композиции лирический герой обращается к возлюбленной, называет ее "ласковой дьяволицей" и "карманной вампиршей", а также двусмысленно призывает поднять ему "не веки" и называть его Вием.
"Я находился в цейтноте, на гастролях, времени ни на какие записи не было совсем. И уж не знаю, откуда Егор Баранов взял мой телефон. Ведь это довольно сложно, они меняются раз в месяц. Потом я посмотрел фильм "Гоголь", и он оказался неплохим. Для русского кинематографа так вообще — четыре с плюсом", - приводит слова исполнителя пресс-служба канала.
Ранее Сергей Шнуров предложил снять по ЧМ-2018 порнофильм.