Сергей Шнуров написал песню для фильма / Instagram

Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров, который официально развелся, написал песню для фильма Егора Баранова "Гоголь. Страшная месть".

По словам исполнителя, кинолента "Гоголь" оказалась неплохой, а "для русского кинематографа так вообще — четыре с плюсом", сообщает пресс-служба телеканала ТВ-3.

В одноименной композиции лирический герой обращается к возлюбленной, называет ее "ласковой дьяволицей" и "карманной вампиршей", а также двусмысленно призывает поднять ему "не веки" и называть его Вием.

"Я находился в цейтноте, на гастролях, времени ни на какие записи не было совсем. И уж не знаю, откуда Егор Баранов взял мой телефон. Ведь это довольно сложно, они меняются раз в месяц. Потом я посмотрел фильм "Гоголь", и он оказался неплохим. Для русского кинематографа так вообще — четыре с плюсом", - приводит слова исполнителя пресс-служба канала.

Ранее Сергей Шнуров предложил снять по ЧМ-2018 порнофильм.