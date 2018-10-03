Оставила фамилию и ресторан: Матильда Шнурова рассказала о разделе имущества с музыкантом

Матильда рассказала о разводе с Шнуровым / https://esquire.ru

Экс-супруга Сергея Шнурова, 31-летняя Матильда, рассказала л разводе с музыкантом, и о том, ка кони поделили имущество.

Впервые после разрыва с музыкантом знаменитость дала интервью Esquire, в котором сообщила, что они с Шуровым официально завершили процесс развода.

"Пока мы были вместе, каждый занимался собственным бизнесом, и раздел имущества прошел легко. Я занималась рестораном "Кококо". Сергей был инвестором. Проект окупился. Сергей остался с "Ленинградом", я - с "Кококо". Еще у меня есть балетная студия "Айседора", - рассказала Матильда.

К слову, Матильда также решила оставить себе фамилию мужа.

"Зачем мне вся эта бумажная волокита? Матильда по‑прежнему Шнурова, несмотря на то что уже не Шнурова", - отметила экс-жена музыканта.

Матильда Шнурова / https://esquire.ru

Чем она будет заниматься после развода, - Матильда еще сама до конца не определилась.

"Сейчас мои планы до конца неясны даже мне самой. Когда отношения рвутся, спасает какое-нибудь дело. Мой ресторан дает мне силы, гастрономия мне интересна. Недавно я съездила в Нью-Йорк, пообщалась с шефами, с гастрономическими критиками и журналистами. А что будет дальше, я сама точно не знаю. У меня много интересов и много вариантов, чем заниматься. Будет ли это занятие связано с шоу-бизнесом или нет, я не знаю. Возможно, я пойду получать второе образование — почему нет? У меня появилось свободное время. Если не знаешь, что делать, иди учиться", - сказала Шнурова.

Ранее Матильда Шнурова обеспокоила поклонников излишней худобой после развода.