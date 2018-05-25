Сергей Шнуров разводится с женой

Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров сообщил поклонникам, что он и его жена Матильда решили развестись.

Такой новостью он поделился на своей странице в Instagram.

"С большим сожалением, но любовью и благодарностью друг к другу, предотвращая всевозможные домыслы и слухи, мы с Матильдой сообщаем о том, что приняли решение развестись. Просьба ко всем СМИ не нарушать наше личное пространство. Спасибо", - написал артист.

Напомним, с Сергеем Шнуровым Матильду познакомила общая подруга, которая живет в США. Первая встреча произошла в 2006 году на концерте группы "Ленинград".

С 2010 года возлюбленные стали жить вместе, в этом же году поженились, и освятили отношения в православном храме. Общих детей в браке у пары нет.