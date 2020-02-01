"В Бога верят": патриарх Кирилл предожил по-своему изменить Конституцию РФ

Патриарх Кирилл и Владимир Путин / Новая газета

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл предложил свои изменения в Конституцию Российской Федерации. По его словам, в основной закон РФ необходимо включить упоминание о Боге, потому что большинство граждан верующие.

"Давайте молиться, трудиться, чтобы и в нашем Основном законе упоминался Бог. Потому что большинство российских граждан в Бога верят. Я не говорю только о православных - я говорю также о мусульманах и о многих, о многих других. Если в гимне может быть "Богом хранимая родная земля", почему об этом не может быть сказано в нашей Конституции", - цитирует священнослужителя Интерфакс.

При этом он призвал молиться за внесение таких изменений в Конституцию.

"Общими усилиями и молитвами мы будем содействовать тому, чтобы такая возвышенная идея, каковой является вера в Бога, которая формирует нравственность и личную, и общественную, и политическую, чтобы она присутствовала, в том числе и в нашей Конституции", - подчеркнул патриарх Кирилл.

Как ранее сообщал Главред, президент РФ Владимир Путин предложил внести поправки в Конституцию.