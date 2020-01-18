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Зачем Путин переписывает под себя конституцию РФ

Илья Пономарев

Депутат Государственной думы Российской Федерации 2007-2016 гг.

18 января 2020, 10:01

Путин готовит почву для казахстанского варианта, но он может быть не единственным.

Владимир Путин
Владимир Путин готовит себе почву на будущее / Главред

На данный момент еще нет полного текста правок в конституцию и не факт, что этот текст существует, поскольку была сформирована специальная рабочая группа, которая будет обсуждать эти поправки.

Но важно то, что, согласно российской конституции, поправки в ее первую часть требуют созыва конституционного собрания. И я не понимаю, как это будет делаться с юридической точки зрения.

То, что Путин озвучил в ходе послания федеральному собранию, не выглядело слишком фундаментальными поправками. То есть, по большому счету, из политически принципиального было сказано о легализации госсовета как органа, так как сейчас в России он существует, но законодательством не регулируется. Это орган, который был создан указом президента и в него всходят все российские губернаторы. Но в принципе, теперь он может стать серьезным органом, который можно расширить до местного самоуправления. По большому счету, это голос всей России, и если Путин будет председателем этого органа, то, соответственно, он будет иметь право говорить от лица всех российских регионов.

Однако это не стоит их трактовать как какую-то революцию.

Читайте такжеОперация "преемник Путина": что значит послание главы РФ и отставка МедведеваИз важного - Путин бросил фразу о том, что он не считает принципиальным убрать слово "подряд" из ограничения двух сроков президентства. Сейчас в конституции РФ есть норма о том, что никто не моет занимать двух сроков подряд. Это означает, что у тебя может быть два срока, после тебя может быть кто-то еще хоть на несколько дней и тогда это уже не подряд и можно быть президентом бесконечное количество времени (чем Путин, собственно, и пользуется, так как у него по сути уже пять сроков).

И тем самым он посылает такой сигнал, что если он выберет Медведева как своего преемника, то он будет президентом только на один срок и заодно увеличиваются его шансы снова занять пост президента России.

У Путина есть задача сохранить свою позицию после того, как он перестанет быть президентом. И эти поправки направлены на то, чтобы облегчить ему эту задачу.

С роспуском правительства тоже все логично – Медведев все равно остается претендентом номер один на следующего президента. И тут смысл не в самом роспуске, а в том, что его перевели на пост заместителя председателя Совета безопасности. С одной стороны, символически это выглядит как пост вице-президента и что-то очень почетное, но по факту это вывод Медведева из-под удара общественного недовольства. Это необходимо, так как правительство в РФ стало непопулярным в обществе из-за пенсионной реформы и т.д. И, соответственно, чтобы его заново избрать, нужно, чтобы народ его немножко подзабыл, чтобы его заново раскручивать непосредственно перед выборами.

Читайте такжеПутин закладывает мину под РоссиюВ этом смысле это очень логичные и последовательные шаги. А учитывая то, что он назначил главой правительства Михаила Мишустина, человека толкового, но лишенного каких бы то ни было самостоятельных политических амбиций, тем самым Путин дополнительно выводит правительство из поля интриг и политических противостояний, показывая элите, мол, не пытайтесь конкурировать за пост премьера, так как не он будет преемником.

То, что происходит, очень сильно напоминает казахстанский сценарий внешне, но без азиатской специфики с "отцом нации" и прочим. Но не стоит забывать, что президентский срок Путина пока еще не дошел даже до половины и у него еще четыре года. И провести эти четыре года в статусе хромой утки ему совершенно не улыбается, как и нет особых причин для досрочного прекращения своих полномочий. По крайней мере, пока в этом нет никакой необходимости. Вполне возможно, что еще реализуется сценарий с Беларусью. Но один из возможных сценариев он обозначил и тем самым дал импульс для всей российской элиты и прекратил гадания на кофейной гуще, которые шли в "верхах".

Илья Пономарев, депутат Государственной думы Российской Федерации 2007-2016 гг., специально для Главреда

новости России послание Владимир Путин Илья Пономарев
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