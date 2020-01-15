Путин решил "перекроить" Конституцию России: что хотят изменить

Владимир Путин / Reuters

В Российской Федерации заговорили о внесении поправок в Конституцию. Так, президент РФ Владимир Путин предложил вынести на обсуждение данный вопрос.

"Вынести на обсуждение ряд конституционных поправок, которые считаю вполне обоснованными и важными для дальнейшего развития России как правового социального государства, в котором высшей ценностью являются свободы и права граждан", - заявил хозяин Кремля в ходе оглашения послания Федеральному собранию.

При этом он указал, что изменение в Конституцию РФ должны гарантировать ее приоритет в российском праве. Путин предлагает внести следующие поправки:

гарантировать приоритетность Конституции РФ на российской территории;

запретить чиновникам иметь гражданство другой стороны;

ужесточить требования к кандидатам в президенты РФ, а именно отсутствие иностранного гражданства и проживание в РФ в последние 25 лет;

изменить ограничения президентских сроков;

минимальная зарплата не может быть ниже прожиточного минимума;

закрепить статус и роль Государственного совета;

увеличить ответственность Федерального собрания за формирование и деятельность правительства.

отдать Государственной думе право назначать премьер-министра;

закрепить обязанность президента консультироваться с Советом Федерации при назначении глав силовых ведомств;

усилить роль Конституционного суда РФ;

разрешить Совету Федерации по представлению главы государства снимать с должности судей Конституционного и Верховного судов.

Как ранее сообщал Главред, заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко заявил, что есть движение в правильном направлении по выполнению минских соглашений со стороны Киева.