Киев плевал на минские соглашения: в МИД России повесили всех собак на Украину

В МИД Росии заявили, что Киев не выполняет минские соглашения / УНИАН

Движение в правильном направлении по выполнению минских соглашений со стороны Киева есть, но пока этого абсолютно недостаточно, заявил в среду, 15 января, заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко, который ранее озвучил ожидания России от встречи Владимира Путина, Владимира Зеленского, Ангелы Меркель и Эммануэля Макрона.

"Позиция Евросоюза на сегодняшний день заключается в том, что весь комплекс стратегических отношений России и ЕС подвешен на выполнении минских соглашений. Но Киев не выполняет минские соглашения, это понятно всем. Есть движение в правильном направлении, но, тем не менее, этого абсолютно недостаточно", - сказала Грушко.

Читайте такжеИзменить Минские соглашения: Киеву из Кремля прилетела неприятная весточкаНапомним, ранее президент России Владимир Путина заявил, что для урегулирования конфликта на Донбассе нет альтернативы Минским соглашениям.

"Нет ничего кроме минских соглашений. Меня насторожило заявление Зеленского о том, что Минские соглашения можно пересмотреть. Если начнется пересмотр Минских соглашений, вся ситуация может зайти в тупик полный", - подчеркнул глава Кремля.