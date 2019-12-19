"Насторожило заявление Зеленского": Путин припугнул "тупиком" в Минских соглашениях

Владимир Путин / Reuters

Для урегулирования конфликта на Донбассе нет альтернативы Минским соглашениям, заявил президент России Владимир Путин.

"Нет ничего кроме минских соглашений. Меня насторожило заявление Зеленского о том, что Минские соглашения можно пересмотреть. Если начнется пересмотр Минских соглашений, вся ситуация может зайти в тупик полный", - подчеркнул он во время пресс-конференции в Москве.

По его словам, ключом выполнения Минских соглашений является закон об особом статусе Донбасса, который должен быть имплементировал в Конституцию Украины.

"Его продлили на год, но это же не на постоянной основе хотя ему нужно придать постоянно действующий характер. Судя по всему, ни прежнее украинское руководство, ни нынешнее делать этого не хотят", - подчеркнул российский лидер.

Он также в очередной раз отметил необходимость прямого диалога Киева с "ЛНР" и "ДНР".

"Его тоже нет. Сейчас объявлено о внесении изменений, связанных с децентрализацией. Это что, взамен Минских соглашений, взамен закона об особом статусе Донбасса? Но в Минских соглашениях записано, что это должно быть согласовано с этими регионами. Ниакого согласования нет Это настораживает", - добавил Путин.

Читайте также"Для русских мир не изменился": Зеркаль рассказала, зачем Путин блефовал в Париже

Напомним, 9 декабря в Париже в Елисейском дворце встретились лидеры "нормандской четверки" - президент Украины Владимир Зеленский, глава Франции Эммануэль Макрон, лидер РФ Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель. По итогам саммита стороны подписали общий документ об условиях, которые необходимо выполнить до следующей встречи.