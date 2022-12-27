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"Распад ЕС и Илон Маск - президент США": сбрендивший Медведев дал "прогноз" на 2023 год

27 декабря 2022, 09:31
Скандально известный своими бредовыми заявлениями Дмитрий Медведев теперь решил попробовать себя в роли Нострадамуса. И выдал много отборной чуши.
Медведев, Маск
Дмитрий Медведев и Илон Маск / коллаж фото УНИАН и https://ua.depositphotos.com

Заместитель председателя Совета безопасности РФ (и бывший президент страны-агрессора) Дмитрий Медведев выдал очередной бредовый поток сознания в формате "футуристического" прогноза на 2023 год. Как обычно, он выложил текст на свой канал в Telegram.

Невероятные по своей абсурдности тезисы от Медведева:

  • "Повышение цены на нефть до 150 долларов за баррель и цены газа до 5000 долларов за 1 тыс. кубических метров";
  • "возврат Великобритании в Европейский союз";
  • "распад Европейского союза после возврата Великобритании и отмена хождения евро в качестве валюты бывшего ЕС";
  • "захват Польшей и Венгрией западных областей бывшей Украины";
  • "создание Четвертого рейха на базе Германии и примкнувших к ней сателлитов (Польши, стран Прибалтики, Чехии, Словакии, Румынии, Киевской республики и прочих маргиналов)";
  • "война между Францией и Четвертым рейхом −раздел Европы, включая новый раздел Польши";
  • "отделение Северной Ирландии от Королевства Великобритании и Северной Ирландии и присоединение к Республике Ирландия";
  • "Гражданская война в США, выделение Калифорнии и Техаса в самостоятельные государства. Создание союзного государства Техаса и Мексики. Последующая победа Илона Маска в ходе выборов президента США в части штатов, закрепленных после гражданской войны за республиканцами";
  • "перенос всех крупнейших фондовых площадок и финансовой активности из США и Европы в Азию";
  • "крушение Бреттон-Вудской финансовой системы, включая крах МВФ и Всемирного банка. Отказ от евро и доллара в качестве мировых резервных валют. Возвращение золотого стандарта. Переход к активному использованию цифровых фиатных валют".

Напомним ранее Дмитрий Медведев заявлял, что Россия воюет не за территории, а "защищает людей". По его словам, задача РФ - "остановить от верховного властелина Пекла".

До того Медведев пугал жителей Земли ядерными угрозами. Он говорил, что Россия может применить ядерное оружие в случае "нападения" на "ее территории" или союзников Москвы. Также он сказал, что Кремль приложит "максимум усилий", чтобы у Украины не появилось ядерного оружия.

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