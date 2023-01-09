Прорыв ВСУ к Мелитополю и выход к Донецку: эксперт назвал условие перелома в войне

РФ применяет тактику атак взводами и батальонами под прикрытием заградотрядов, подчеркнул Тарас Чорновил.

Тарас Чорновил спрогнозировал сценарий завершения войны / Генштаб ВСУ, Главред

Нехватка оружия не дает возможностей РФ проводить наступательные операции: при этом россияне "захлебываются под Бахмутом", ситуация для них только ухудшается.

"У Украины там тоже серьезные потери, но русские не могут прорвать Бахмут, а украинские военные, наоборот, создают условия для прорыва русского фронта. Поэтому русские, не имея достаточного количества оружия, будут и впредь стягивать на фронт все, что только можно, и продолжать бросать на войну свое "пушечное мясо", - рассказал в интервью Главреду политический аналитик, бывший народный депутат Украины Тарас Чорновил.

Он отметил, что РФ применяет тактику атак взводами и батальонами под прикрытием заградотрядов.

"То есть они находятся под конвоем, их в определенное время бросают в бой, где они, возможно, захватят одну линию окопов. Но таким образом держать фронт можно месяцами, если не будет серьезной военной помощи Украине от Запада", - считает аналитик.

Вместе с тем он прогнозирует, что российское наступление будет продолжаться пока не произойдут два события.

"Первое - если ВСУ удастся осуществить прорыв и выйти на болезненные для РФ точки. Их, по меньшей мере, несколько - прорыв российских позиций вблизи Мелитополя. Ведь Мелитополь сухопутно отрывает Запорожскую область от Донбасса. Кроме Мелитополя, не менее болезненными для России будет прорыв в Донецк и на Луганск. Все эти точки могут перевернуть ситуацию внутри России и спровоцировать там определенное возмущение, поскольку неудачи покажут россиянам, что "Акела промахнулся", - не исключил собеседник.

Чорновил добавил, что еще один переломный момент - если в РФ найдут способ для физической ликвидации Путина: "В худшем случае эта война может длиться годами - Запад будет давать оружие, деньги, но не будет здесь воевать, потому что существует фактор давления ядерного оружия. Поэтому все будет зависеть от наших действий".

Ранее сообщалось, что пезидент государства агрессора Владимир Путин планирует призвать в 2023 году около двух миллионов россиян на войну с Украиной.

Об этом шла речь на совещании президента РФ с силовиками, сообщает Telegram-канал Генерал СВР, публикующий инсайды из Кремля.

Уточняется, что кремлевская верхушка планирует начать следующий этап мобилизации без официального объявления и сделать его скрытым.

В свою очередь в Главном управлении Министерства обороны рассказали о том, как российский оккупанты планируют использовать мобилизованных в войне против Украины.

России будет нужно два месяца, чтобы подготовить военные формирования, и любой успех врага на поле боя будет зависеть от того, насколько хорошо будут оснащены и обучены мобилизованные РФ. Их планируют использовать в наступательных операциях весной и летом.

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