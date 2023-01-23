Военное противостояние России и Украины вступило в гораздо более смертоносную и судьбоносную фазу. Именно так говорят аналитики The New York Times.

Украина и Россия вплотную подошли к кровопролитному этапу войны - New York Times / фото https://ua.depositphotos.com

Бои между ВСУ и русскими оккупантами уже перешли в гораздо более смертоносные и судьбоносные фазы. Об этом говорится в свежей статье авторитетного американского издания The New York Times.

Как говорят штатовские аналитики, единственный человек, который способен остановить войну – русский диктатор Владимир Путин – пока явно не намерен делать этот шаг.

В период с конца февраля 2022 года по середину января 2023, украинская армия одержала ряд побед и смогла освободить огромное количество территорий от оккупантов, однако ожесточенные бои все еще не стихли.

Русские оккупанты, в свою очередь, продолжают "воевать" с мирным населением и энергетической инфраструктурой Украины. Аналитики отмечают, что в это же время обе стороны готовятся к новому этапу ожесточенных наступлений в конце зимы или весной. Для этого Россия мобилизовала сотни тысяч новых агрессоров (чтобы бросить их в бой), а некоторые оружейные заводы в РФ уже работают в круглосуточном режиме.

В ответ Украина укрепляет систему противовоздушной обороны и наращивает силы в бронетехнике за счет поддержки западных партнеров. Эксперты NYT подчеркнули − не последнюю роль в увеличении поставок оружия сыграло ожидание наступления путинской армии в ближайшее время.

Специалисты уверены, что новая волна западной поддержки означает, что земли Украины вскоре станут свидетелями полномасштабной танковой и окопной войны.

Возвращение Украиной контроля над Крымом:

Бывший командующий войсками США в Европе, генерал в отставке Бен Ходжес прокомментировал новый пакет военной помощи Украине, который готовят в США. По его словам, бомбы малого диаметра наземного запуска GLSDB сделают менее безопасной ситуацию для оккупантов в Крыму.

До того тот же Ходжес говорил - украинские военные могут до февраля 2022 года создать условия для проведения операции по освобождению Крыма. Полностью деоккупировать полуостров Украина может до августа этого года. Но это будет зависеть от главного условия – получат или нет украинские военные нужное вооружение.

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