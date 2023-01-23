Ходжес объяснил, как западные танки в руках ВСУ изменят ход войны

Украина могла бы создать важную для будущих боев бронетанковую бригаду, считает Бен Ходжес.

Бен Ходжес / Фото УНИАН

Украинская армия смогла бы с помощью западных танков освободить свои территории от российской оккупации. При этом он подчеркнул, что возвращение Крыма будет играть ключевую роль.

Бывший командующий армией США в Европе генерал Бен Ходжес в своем Twitter отметил, что имея западные танки, Украина могла бы создать важную для будущих боев бронетанковую бригаду, которая стала бы авангардом силы для прорыва российской обороны.

Он отметил, что речь идет о нанесении удара по агрессору в направлении Мариуполя. Ходжес добавил, что это в свою очередь позволить изолировать временно оккупированный Крым.

"Украинцы знают, что решающей территорией является Крым. Имея танки с Запада, Украина могла бы создать бронетанковую бригаду, которая служила бы авангардом силы для прорыва российской обороны в направлении Мариуполя, чтобы продолжить изоляцию Крыма", – отметил генерал.

Танки Leopard для Украины

На встрече Раммштайн-8, которая состоялась 20 января в Германии, так и не было принято решение о передаче Украине танков Leopard 2.

Новый глава Минобороны ФРГ Борис Писториус заявил, что есть аргументы как "за", так и "против" запуска такой инициативы. В Бундестаге в такой ситуации подвергли критике канцлера ФРГ Олафа Шольца.

Сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм раскритиковал Германию за неготовность решить вопрос с поставками Leopard 2 Украине. Он подчеркнул, что "устал от этого шоу" и призвал Берлин дать танки Киеву, поскольку это в интересах немецкого государства.

Польский премьер Матеуш Моравецкий заявил, что Россия может пойти на повторное наступление на Украину уже в феврале. Решение по поставке Киеву танков Leopard имеет ключевое значение. Если Берлин не решится на одобрение поставок Leopard украинскому государству, Варшава передаст их сама.

В ближайшее время Польша организует учения для украинских военных на танках Leopard. Об этом заявил глава Бюро международной политики в канцелярии президента Польши Марцин Пшидач.

Ранее президент Польши Анджей Дуда уточнил, что Варшава готова отправить Киеву 14 тяжелых немецких танков Leopard. По его словам, польское государство уже передало более 260 танков времен СССР и ожидает, что военная помощь Украине будет усиливаться.

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