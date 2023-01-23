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"Леопарды уже в Украине": в РФ закатили истерику из-за немецких танков

23 января 2023, 12:12
Российские пропагандисты распространяют очередной фейк. Они утверждают, что немецкие танки Leopard 2 уже приехали в Николаев.
Боевой танк Leopard 2
Роспропаганда разгоняет новый фейк о немецких танках Leopard 2 / Bundeswehr

Российские пропагандисты распространяют фейковую информацию о том, что немецкие танки Leopard 2 уже прибыли в Украину, хотя на самом деле решение об их поставке ВСУ не было принято в Германии. Также Берлин не давал разрешение другим западным странам на отправку танков Киеву.

По версии пропагандистского Telegram-канала WarGonzo, "Леопарды уже замечены в Николаеве".

"По меньшей мере 2 единицы немецкой техники были замечены в Николаеве. Тягачи с танками предположительно направлялись на территорию Николаевского бронетанкового завода", - говорится в сообщении.

'Леопарды уже в Украине': в РФ закатили истерику из-за немецких танков

Как известно, страна-агрессор постоянно распространяет фейки, в том числе и относительно того, какую западную технику "уничтожает" в Украине "вторая армия мира". В частности, спикер Минобороны России Игорь Конашенков чуть ли не каждый день отчитывается об уничтожении РСЗО HIMARS. Также он утверждал, что оккупанты уничтожили четыре единицы БМП Bradley, хотя эта техника еще даже не доехала в Украину.

Танки Leopard для Украины

На встрече Раммштайн-8, которая состоялась 20 января в Германии, так и не было принято решение о передаче Украине танков Leopard 2.

Новый глава Минобороны ФРГ Борис Писториус заявил, что есть аргументы как "за", так и "против" запуска такой инициативы. В Бундестаге в такой ситуации подвергли критике канцлера ФРГ Олафа Шольца.

Сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм раскритиковал Германию за неготовность решить вопрос с поставками Leopard 2 Украине. Он подчеркнул, что "устал от этого шоу" и призвал Берлин дать танки Киеву, поскольку это в интересах немецкого государства.

Польский премьер Матеуш Моравецкий заявил, что Россия может пойти на повторное наступление на Украину уже в феврале. Решение по поставке Киеву танков Leopard имеет ключевое значение. Если Берлин не решится на одобрение поставок Leopard украинскому государству, Варшава передаст их сама.

В ближайшее время Польша организует учения для украинских военных на танках Leopard. Об этом заявил глава Бюро международной политики в канцелярии президента Польши Марцин Пшидач.

Ранее президент Польши Анджей Дуда уточнил, что Варшава готова отправить Киеву 14 тяжелых немецких танков Leopard. По его словам, польское государство уже передало более 260 танков времен СССР и ожидает, что военная помощь Украине будет усиливаться.

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