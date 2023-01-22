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Германия может передать Украине 19 танков Leopard 2 – СМИ

22 января 2023, 08:16
Всего Бундесвер имеет 312 танков Leopard 2, из которых 99 в мае прошлого года находились в ремонте, а один уже был списан.
леопард, Leopard
Немецкие военные могут обойтись без моделей танков Leopard, которые используются на учениях / Bundeswehr/David Karafa

У Германии есть 212 исправных танков Leopard 2 различных модификаций, из которых страна возможно передаст Украине 19 танков Leopard 2A5, которые используются только для учений.

Об этом пишет немецкое издание Der Spiegel со ссылкой на свои источники

Издание получило перечень всех моделей танков Leopard 2, которыми располагает Германия. Согласно списку, который был составлен еще в начале лета 2022 года, всего Бундесвер имеет 312 танков Leopard 2, из которых 99 в мае прошлого года находились в ремонте, а один уже был списан.

Кроме них, в списке 212 моделей Leopard 2. Среди них различные модели 2А5, 2А6, 2А7 и 2А7V, которая является самой современной версией. По состоянию на 22 мая в войсках было 53 единицы Leopard 2A7V.

По словам источников издания, список также содержит информацию, какие модели подходят для доставки в Украину.

Можно предположить, что Бундесвер может передать 19 моделей Leopard 2A5. Согласно списку, сейчас они используются для имитации вражеских сил в центре боевой подготовки армии.

Как пишет Der Spiegel, военные говорят, что могут обойтись без моделей 2А5, поскольку они используются только на учениях.

Танки Leopard 2 для Украины

На встрече Раммштайн-8, которая состоялась 20 января в Германии, так и не было принято решение о передаче Украине танков Leopard 2.

Новый глава Минобороны ФРГ Борис Писториус заявил, что есть аргументы как "за", так и "против" запуска такой инициативы. В Бундестаге в такой ситуации подвергли критике канцлера ФРГ Олафа Шольца.

Президент Владимир Зеленский отметил, что Украина укрепится по итогам встречи Раммштайн-8. Однако, по словам гаранта, Киеву еще придется побороться за получение танков Leopard 2.

Сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм раскритиковал Германию за неготовность решить вопрос с поставками Leopard 2 Украине. Он подчеркнул, что "устал от этого шоу" и призвал Берлин дать танки Киеву, поскольку это в интересах немецкого государства.

Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов зявил, что Запад поставит Украине немецкие танки Leopard 2. Идут дискуссии по поводу того, как в публичной сфере объявлять о таком решении. Киев достиг серьезного прогресса в получении военной помощи, и западный мир рассчитывает на победу украинского государства в войне с Россией.

Другие новости:

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