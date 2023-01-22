glavred
УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Украина получит танки Leopard 2, решение готовится – ГУР

22 января 2023, 00:22
Украина уже достигла прорыва в получении военной помощи – Запад придерживается единой позиции, согласно которой Киев должен победить в войне, отметили в ГУР.
Боевой танк Leopard 2
Запад настроен на победу Украины, а для этого нужны танки Leopard 2 - ГУР / Bundeswehr

Запад поставит Украине немецкие танки Leopard 2. Идут дискуссии по поводу того, как в публичной сфере объявлять о таком решении. Киев достиг серьезного прогресса в получении военной помощи, и западный мир рассчитывает на победу украинского государства в войне с агрессором Россией. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.

В эфире всеукраинского телемарафона UA Разом он рассказал о том, что Украина в 2022 году достигла серьезного прорыва в получении военной помощи. Мир согласился поддерживать Киев в отражении полномасштабной вооруженной агрессии Москвы.

"За последний год свободный мир прошел тектонические шаги и изменения в понимании ситуации в Украине, восприятия России и готовности помогать Украине. Все, что мы видим по помощи средств противовоздушной, противоракетной обороны и бронетехники - это уже прорыв", - отметил Юсов.

Также он добавил, что, несмотря на то, что решение в публичной сфере еще не прозвучало, Украина все-таки получит танки Leopard 2. Консенсус по этому вопросу в странах Запада уже сформирован.

"Общая позиция партнеров по необходимости победы Украины уже сформирована, а для этого точно нужны танки, в том числе танки Leopard 2", - подчеркнул Андрей Юсов.

Танки Leopard 2 для Украины

На встрече Рамштайн-8 в Германии, которая состоялась 20 января, страны Запада так и не приняли решение о поставках танков Leopard 2 Украине. Новый немецкий министр обороны Борис Писториус сказал, что есть как аргументы "за", так и аргументы "против" реализации инициативы. В Бундестаге из-за этого подвергли критике канцлера Олафа Шольца.

Президент Владимир Зеленский сказал, что Украина по итогам встречи в Рамштайне укрепит свои позиции. Однако Киеву по-прежнему нужны танки Leopard 2. За их получение придется побороться.

Американский сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм подверг критике ФРГ за нерешительность в вопросе поставок танков Leopard 2 Украине. Он сказал, что "устал от этого шоу" и призвал Германию предоставить танки Киеву, поскольку это отвечает национальным интересам Берлина.

Угроза наступления России:

ГУР Минобороны Украины война России и Украины Танк Leopard 2
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

00:22

Украина получит танки Leopard 2, решение готовится – ГУР

00:16

Министр обороны Германии запретила подсчитывать танки: ситуация сдвинулась с мертвой точкиВидео

21 января, суббота
23:27

Закроют часть неба и могут сбивать крылатые ракеты: в ВСУ назвали преимущества истребителей F-16Видео

22:44

Украина одержит победу в войне в 2023 году: в ГУР ответили на заявление генерала МиллиВидео

22:06

Весной война в Украине может обостриться, Путин бросит в бой мобилизованных – генерал США в отставкеВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

21:55

"Победа Украины не является гарантированной": Арестович ошарашил новым заявлениемВидео

21:19

Молдова хочет за счет Украины избавиться от российских войск в ПриднестровьеВидео

21:09

"Мы не будем выкручивать руки и подталкивать": в США заявили, что ФРГ работает по танкам Leopard 2Видео

20:29

"Просто катастрофа": в Германии в шоке из-за решения о танках Leopard 2 для УкраиныВидео

Реклама
20:19

Даша Квиткова и Никита Добрынин сообщили о раccтаванииВидео

20:16

Генерал Маломуж назвал два сценария освобождения ВСУ оккупированного КрымаВидео

19:28

Лукашенко водит Путина за нос: в ГУР оценили угрозу вторжения России из Беларуси

18:48

"Мы давно об этом говорим": РФ пойдет в новое наступление уже весной – РезниковВидео

18:39

Украина ждет получения авиации от Запада: следующий Рамштайн будет уже в середине февраляВидео

18:23

Гороскоп на завтра 22 января: Стрельцу и Скорпиону – плохой день, Водолею - пустотаВидео

18:20

За Россию испереживалась: у российской ведущей-путинистки отнялась половина лицаВидео

18:19

Панцирь-С1 на крыше: ПВО на России становится все более дырявоймнение

18:16

Почему нельзя 22 января никому трогать иголку: приметы и что нельзя делатьВидео

18:14

188 тысяч: Россия потеряла огромнейшее количество оккупантов – американская разведкаВидео

17:34

"Путин понимает, что назад дороги нет": в ГУР заявили, что Россия готовится к затяжной войнеВидео

Реклама
17:30

Что вы увидели первым: тест по картинке раскроет скрытую сторону вашей личностиВидео

17:29

"Путин прекрасно отработал в стиле Сталина": диктатора РФ не "сбросят" до поражения в войне – генералВидео

16:41

Медведев вспыхнул новым абсурдом и назвал нападение России на Украину "отечественной войной"Видео

16:40

Иноагентов прибыло: ещё одна российская певица в списке

16:28

Законные цели для ВСУ: военный эксперт раскрыл тактику ударов по территории РФВидео

16:17

Невозможно сдержать эмоций: Зеленский расплакался во время прощания с МонастырскимФотоВидео

15:42

"У меня к вам есть вопрос": Пригожин опозорился, написав странное "официальное" письмо в СШАВидео

15:42

Минобороны вляпалось в скандал с дикими накрутками на закупках продуктов для военных - СМИВидео

14:53

Российские оккупанты пытались ворваться в Сумскую область: что об этом известноВидео

14:36

Путина могут укокошить: генерал-разведчик раскрыл сценарий смены власти в РФВидео

14:22

"Ему навеки 38": на фронте погиб украинский чемпион по дзюдо и самбоФото

14:15

Часто не могут сами принять решение: имена мужчин, которые ищут женщину, как их мамаВидео

13:56

ВСУ выбьют оккупантов из Крыма: американский генерал спрогнозировал срокиВидео

13:48

Деньги потекут рекой: знаки зодиака, которые разбогатеют в 2023 годуВидео

13:31

РФ планирует финальный штурм Киева: американский военный эксперт назвал срокиВидео

13:24

"Думайте быстрее": у Зеленского заявили, что "нерешительность некоторых стран убивает украинцев"Видео

12:49

США дают "зеленый свет" на передачу Украине истребителей F-16Видео

12:48

ПВО в Украине не может перехватить российские ракеты Х-22: эксперт назвал причиныВидео

12:37

Как стакан воды в микроволновке спасет вашу технику: секрет, о котором вы и не догадываетесь

12:01

Как быстро убрать лед со ступенек: 3 эффективных способа, чтобы избавиться от опасного "катка"

Реклама
11:45

"Достанем до Москвы и Урала": РФ могут грозить дальнобойные ракеты – МаломужВидео

11:44

Чехия опровергла, что передаст Украине танки Leopard, которые получила вместо Т-72Видео

11:18

ВСУ идут вперед и продвигают линию фронта к Кременной – ГайдайВидео

11:03

"Путин – фейк": у Зеленского объяснили заявление о том, что диктатор РФ может быть неживойВидео

10:41

"Оперативный дублер" на подхвате: Фейгин рассказал о двойниках ПутинаВидео

10:13

До Украины не доедет: в Сибири горит нефтебаза, топливо из которой должны были отправить оккупантамВидео

10:00

Кроличья лапка на удачу: ТОП-3 знака Зодиака, которым точно повезет в 2023 году

09:53

Превентивные удары по РФ: ВСУ могут жестко ответить на запуски ракет С-400 – экспертВидео

09:40

Гороскоп на сегодня 21 января 2023: Рыбам – гармония, Девам – эмоциональность, Тельцам – романтика

09:35

РФ готовится бить ракетами по Украине: Силы обороны назвали вероятные целиВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Мода и красота
Модные прическиНовогодний маникюрЖенские стрижкиОкрашивание волос
Рецепты
Новый год 2023ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюда
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Синоптик
Прогноз погодыПогода на неделюПогода зимаМагнитная буряПогода на выходные
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять