Украина получит танки Leopard 2, решение готовится – ГУР

Украина уже достигла прорыва в получении военной помощи – Запад придерживается единой позиции, согласно которой Киев должен победить в войне, отметили в ГУР.

Запад настроен на победу Украины, а для этого нужны танки Leopard 2 - ГУР / Bundeswehr

Запад поставит Украине немецкие танки Leopard 2. Идут дискуссии по поводу того, как в публичной сфере объявлять о таком решении. Киев достиг серьезного прогресса в получении военной помощи, и западный мир рассчитывает на победу украинского государства в войне с агрессором Россией. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.

В эфире всеукраинского телемарафона UA Разом он рассказал о том, что Украина в 2022 году достигла серьезного прорыва в получении военной помощи. Мир согласился поддерживать Киев в отражении полномасштабной вооруженной агрессии Москвы.

"За последний год свободный мир прошел тектонические шаги и изменения в понимании ситуации в Украине, восприятия России и готовности помогать Украине. Все, что мы видим по помощи средств противовоздушной, противоракетной обороны и бронетехники - это уже прорыв", - отметил Юсов.

Также он добавил, что, несмотря на то, что решение в публичной сфере еще не прозвучало, Украина все-таки получит танки Leopard 2. Консенсус по этому вопросу в странах Запада уже сформирован.

"Общая позиция партнеров по необходимости победы Украины уже сформирована, а для этого точно нужны танки, в том числе танки Leopard 2", - подчеркнул Андрей Юсов.

Танки Leopard 2 для Украины

На встрече Рамштайн-8 в Германии, которая состоялась 20 января, страны Запада так и не приняли решение о поставках танков Leopard 2 Украине. Новый немецкий министр обороны Борис Писториус сказал, что есть как аргументы "за", так и аргументы "против" реализации инициативы. В Бундестаге из-за этого подвергли критике канцлера Олафа Шольца.

Президент Владимир Зеленский сказал, что Украина по итогам встречи в Рамштайне укрепит свои позиции. Однако Киеву по-прежнему нужны танки Leopard 2. За их получение придется побороться.

Американский сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм подверг критике ФРГ за нерешительность в вопросе поставок танков Leopard 2 Украине. Он сказал, что "устал от этого шоу" и призвал Германию предоставить танки Киеву, поскольку это отвечает национальным интересам Берлина.

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