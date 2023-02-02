ВСУ уничтожили более 9 тысяч единиц боевой техники оккупантов РФ — Oryx

В ходе боевых действий после вторжения в Украину российские оккупанты, согласно визуально подтвержденным данным, потеряли более 9 тысяч транспортных средств и единиц тяжелого вооружения.
Согласно данным аналитического проекта Oryx, в список попали только уничтоженные транспортные средства и оборудование, о которых имеются фото- и видеоматериалы.
Аналитики отмечают, что старались избегать дублирования записей и отделять захваченное оборудование от брошенного. Многое оборудование, отмеченное в списке как "заброшенное", скорее всего, в конечном итоге будет захвачено или уничтожено.
Точно так же часть захваченного оборудования может быть уничтожена, если его нельзя восстановить. Оборудование не включали в список, если его происхождение не удавалось установить.
Обратим внимание на то, что количество уничтоженной техники российских оккупантов в Украине значительно больше названного числа.
При этом стрелковое оружие, ПТРК, ПЗРК, минометы, барражирующие боеприпасы, беспилотные летательные аппараты, используемые в качестве беспилотных приманок, гражданские автомобили, прицепы и устаревшее оборудование не включены в этот список.
Напомним, а Белгородской области РФ в результате взрыва на ремонтно-технической базе российской армии уничтожен танк Т-72 оккупантов. Еще два танка повреждены.
В сообщении уточняется, что причиной взрыва стала детонация боекомплекта в танке Т-72.
Ранее сообщалось, что ВСУ продолжают наносить сокрушительные потери российским оккупантам.
По информации украинского военного командования, бойцы Вооруженных сил Украины уничтожили три вертолета: Ми-24, Ка-52 и еще один, тип которого сейчас уточняется.
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