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ВСУ уничтожили более 9 тысяч единиц боевой техники оккупантов РФ — Oryx

2 февраля 2023, 17:35
Аналитики старались избегать дублирования записей и отделять захваченное оборудование от брошенного.
Разбитый танк РФ
Стали известны масштабы уничтожения бронетехники РФ в Украине / Фото УНИАН

В ходе боевых действий после вторжения в Украину российские оккупанты, согласно визуально подтвержденным данным, потеряли более 9 тысяч транспортных средств и единиц тяжелого вооружения.

Согласно данным аналитического проекта Oryx, в список попали только уничтоженные транспортные средства и оборудование, о которых имеются фото- и видеоматериалы.

Аналитики отмечают, что старались избегать дублирования записей и отделять захваченное оборудование от брошенного. Многое оборудование, отмеченное в списке как "заброшенное", скорее всего, в конечном итоге будет захвачено или уничтожено.

Точно так же часть захваченного оборудования может быть уничтожена, если его нельзя восстановить. Оборудование не включали в список, если его происхождение не удавалось установить.

Обратим внимание на то, что количество уничтоженной техники российских оккупантов в Украине значительно больше названного числа.

При этом стрелковое оружие, ПТРК, ПЗРК, минометы, барражирующие боеприпасы, беспилотные летательные аппараты, используемые в качестве беспилотных приманок, гражданские автомобили, прицепы и устаревшее оборудование не включены в этот список.

Напомним, а Белгородской области РФ в результате взрыва на ремонтно-технической базе российской армии уничтожен танк Т-72 оккупантов. Еще два танка повреждены.

В сообщении уточняется, что причиной взрыва стала детонация боекомплекта в танке Т-72.

Ранее сообщалось, что ВСУ продолжают наносить сокрушительные потери российским оккупантам.

По информации украинского военного командования, бойцы Вооруженных сил Украины уничтожили три вертолета: Ми-24, Ка-52 и еще один, тип которого сейчас уточняется.

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