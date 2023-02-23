'Я бы с трудом выслушал': Путин признался, что его речь была скучной

Речь российского диктатора на Федеральном собрании РФ длилась 2 часа. Путин признался, что это трудно выдержать.

Путин признался, что не смог бы дослушать свою речь / Фото: сайт Кремля

Русский диктатор Владимир Путин признался, что сам не смог бы дослушать свою 2-часовую речь, с которой он выступал 21 февраля на Федеральном собрании РФ. Об этом он сам сказал во время общения с ветеранами 23 февраля. Видео уже разлетелось в Сети.

Он отметил, что ему легче говорить, чем слушать свою скучную речь.

"Все слушать очень тяжело, почти 2 часа. Я бы сам, наверное, с трудом все это выслушал, если бы пришлось слушать. Сказать легче, чем слушать", - сказал Путин.

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Путин признался, что не смог бы дослушать свою речь / скриншот из видео

Речь Путина 21 февраля

Директор РФ Владимир Путин во вторник, 21 февраля, выступил со своим посланием Федеральному собранию. Он начал разбрасываться пропагандистскими обвинениями в адрес Украины и Запада. Нападение на Украину он попытался назвать "борьбой с нацизмом" и придумал, якобы Киев якобы сам хотел "напасть на Донбасс".

При этом российский диктатор Путин фактически заявил, что его населению следует готовиться к длительной войне. Он рассыпался в обещаниях относительно поддержки оккупантов, воюющих против Украины.

Также диктатор РФ заявил, что Россия приостанавливает свое участие в договоре о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) (соглашение об ограничении ядерных вооружений между США и Российской Федерацией). Он сказал, что речь идет именно о прекращении участия в договоре, а не о выходе из него.

Советник главы ОП Михаил Подоляк прокомментировал послание Путина Федеральному Собранию РФ. Он отметил, что глава Кремля в своем обращении публично продемонстрировал свою неактуальность и растерянность. Путин показал, что перспективных решений у него нет и не будет, "потому что везде "нацисты, марсиане и теории заговора", отметил представитель ОП.

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