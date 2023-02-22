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Запад не знает, что делать с РФ в случае ее развала после поражения - Ермак

22 февраля 2023, 22:26
Андрей Ермак убежден, что Россия снова может показать всему миру свою агрессию.
Запад не знает, что делать с РФ в случае ее развала после поражения - Ермак
РФ нельзя оставлять в том виде, в каком она есть / Коллаж фото Офис президента, УНИАН

После победы Украины в кровавой войне, которую развязал Владимир Путин, в России может начаться процесс развала. Однако Запад не понимает, что делать с РФ в таком случае. Об этом заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак, сообщает РБК-Украина.

Однако Ермак акцентировал на том, что Россию нельзя оставлять в нынешнем виде, потому что РФ может снова показать свою агрессию.

"Точного ответа на этот вопрос нет ни у кого ... Моя позиция в том, что если все останется так, как есть сейчас – риск того, что российская агрессия может повториться, очень велик", – сказал Ермак.

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Развал России

Совет безопасности РФ предупредил президента Владимира Путина о рисках очень скорого начала развала России. Диктатору был представлен соответствующий доклад, детали которого раскрыл Telegram-канал Генерал СВР, который часто делится инсайдами из Кремля. По мнению экспертов при Совбезе РФ, первой на выход из состава России стоит республика Татарстан.

Российский оппозиционер и правозащитник Марк Фейгин заявил, что распад РФ зависит от нескольких факторов. В частности, это результат нынешней войны.

Экс-командующий корпусом американской армии на европейском континенте генерал Бен Ходжес считает, что Россия может развалиться в случае поражения в войне против Украины, после чего на ее территории появятся новые государства.

Глава Минобороны Украины Алексей Резников сделал прогноз, согласно которому Российская Федерация уже через 5 лет прекратит свое существование. По его словам, страну-агрессора ждет распад с парадом суверенных республик.

Другие новости:

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