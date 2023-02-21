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ВСУ пойдут в контрнаступление: решение примут на заседании Ставки - Данилов

21 февраля 2023, 22:52
Именно на заседании Ставки решаются важные государственные дела, в том числе и решения о дальнейших действиях ВСУ.
Алексей Данилов, ВСУ
Данилов рассказал, когда ВСУ пойдут в контрнаступление / Коллаж фото 43 ОАБр имени гетмана Тараса Трясило, УНИАН

Российские оккупанты планируют пойти в новое наступление и украинские защитники к этому уже готовы. ВСУ готовятся не только к новым атакам врага, но и к мощному контрнаступлению. Украинские бойцы пойдут в атаку после того, как соответствующее решение будет принято на заседании Ставки. Об этом в эфире телемарафона заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

Он акцентировал внимание на том, что именно на Ставке решаются все важные государственные вопросы. Решение о контрнаступлении будет приниматься на основании всех докладов о ситуации на фронте.

"Наступление (Украины — Главред) будет происходить тогда, когда на Ставке президент примет соответствующее решение относительно материалов и докладов наших военных и разведки, всех секторов нашей обороны. Решение, когда будем делать наступление на том или ином направлении, будет принимать Ставка Верховного главнокомандующего нашей страны. Именно так решаются государственные дела в нашей стране", — сказал Данилов.

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Стоит отметить, что пока неизвестно, на каком именно заседании Ставки планируют принять такое решение.

Новое наступление РФ на Украину

Недавно президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты начали свое новое наступление в Украине. Украинский гарант отметил, что российские атаки уже происходят на нескольких направлениях. Президент подчеркнул, что украинские военные смогут сопротивляться наступлению России до тех пор, пока не появится возможность контрнаступать. Но, в это же время, Западу необходимо оказать больше военной помощи.

Как отметил спикер восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый, российские оккупанты могут снова пойти в наступление на Харьков и Купянск. Украинские защитники отслеживают все действия противника и в случае атаки оккупантов готовы к ответу.

Министр обороны Украины Алексей Резников акцентировал внимание на том, что Россия еще не пошла в новое большое наступление с применением танков и артиллерии. Это наступление может состояться, но украинские силы к нему готовы. Также он добавил, что ВСУ готовятся к мощному контрнаступлению.

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