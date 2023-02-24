"Стряпайте котлет": в РФ жестко указали, где место путинского "повара" Пригожина

Губернатор Свердловской области РФ поставил на место главаря вагнеровцев из-за того, что тот сует нос в "дела регионов".

В РФ жестко поставили на место Пригожина / Коллаж фото соцсети, Википедия

В России снова накаляются отношения между политиками и "поваром" Путина Евгением Пригожиным, который является основателем ЧВК "Вагнера". Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев не выдержал хамства и жестко поставил Пригожина на место. Об этом сообщают росСМИ.

Куйвашев резко указал на то, где именно место Пригожина - на кухне. Он назвал беспределом то, что главарь вагнеровцев "сует свой нос в дела регионов".

"Если каждый бизнесмен, который зарабатывает на школьном питании, будет пытаться управлять страной, мы далеко не уедем. Все должны заниматься своим делом. Вы стряпайте котлеты и варите макароны, а мы в регионах сами разберемся", - сказал Куйвашев.

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Стоит отметить, что 22 февраля Пригожин обвинил местные власти в РФ в том, что они якобы "гадят спецоперации", ведь не хотят хоронить вагнеровцев "с почестями".

Конфликт Пригожина и Шойгу

Напомним, в ГУР Минобороны Украины ранее заявляли, что в агрессоре России усиливается конфликт между Минобороны и ЧВК Вагнера. По данным разведки, конфронтацию усиливает сам глава ведомства Шойгу, который заявлял об оккупации некоторых украинских территориях, но не упомянул об участии в захвате земель боевиков Вагнера.

Шойгу в противовес ЧВК Вагнера решил создать частную военную компанию Патриот. По мнению российского оппозиционера Ильи Пономарева, идея обречена на провал. Шойгу лишний раз продемонстрировал свою неспособность руководить войсками.

Аналитики американского "Института изучения войны" (ISW) предполагают, что Пригожин перешел в информационное наступление против российских военных "элит".

"Пригожин, вероятно, развернул усиленную информационную кампанию против Минобороны РФ в ответ на возможную роль Шойгу в препятствовании продолжению кампании по вербовке заключенных, а также на общее снижение влияния Пригожина", - пишут в ISW.

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