Боррель пожалел россиян и назвал их "великим народом": Данилов резко отреагировал на эти заявления

Такими словами глава дипломатии ЕС лишь поощряет российских оккупантов к убийствам, заявил секретарь СНБО.

Данилов резко отреагировал на слова Борреля о том ,что "россияне – великий народ"/ УНИАН

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель высказался, что он считает россиян "великим народом". Он пожалел народ страны-агрессора РФ, сказав, якобы тот также страдает от войны. На такие заявления резко отреагировал секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

По словам секретаря СНБО, своими высказываниями Боррель лишь поощряет российских захватчиков продолжать совершать свои преступления в Украине. Об этом он написал в Twitter.

Напомним, глава дипломатии ЕС ранее сказал, что он ничего не имеет против россиян, ведь считает, что они тоже сейчас страдают.

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"Россия не исчезнет. Россия – великий народ. Мы ничего не имеем против россиян. Они также страдают от этой войны. Они страдают. Они теряют жизнь. И они теряют экономические возможности. Они теряют благополучие. И Россия останется после окончания войны", – заявил Боррель.

Алексей Данилов в своем ответе на такие слова Борреля подчеркнул, что россияне так же несут ответственность за войну, как и российский диктатор Владимир Путин, пока они не восстанут и не остановят своего диктатора от совершения преступлений.

"К сожалению, позиция уважаемого европолитика, что "Россия – великий народ" – это приглашение продолжать убийства. Путин – олицетворение этого народа, пока восстание не докажет обратного, россияне несут ответственность за войну. Такие сигналы – проявление слабости, стимул для преступлений", – отметил Данилов.

Ранее советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк "отправил" россиян к психиатру после сборища в "Лужниках". Он отметил, что "празднование" годовщины полномасштабного вторжения в Украину, которое устроил российский диктатор Владимир Путин в Москве на стадионе в "Лужниках" 22 февраля – это проявление психического отклонения. Ведь праздновать годовщину массового геноцида украинцев могут только психически неуравновешенные лица.

Напомним, экс-замминистра по вопросам ВОТ и ВПЛ, экс-председатель Луганской ВЦА Георгий Тука отмечал, что РФ в начале полномасштабного вторжения имела одну стратегическую цель – уничтожить Украину как независимое европейское государство и захватить ее территории. РФ не смогла и не сможет этого сделать. Поэтому на нынешнем этапе войны российские пропагандисты уже запутались в целях России в Украине и начали высказываться о них по-разному.

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