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Главная цель Путина очевидна – затянуть войну до 2024 года: российский социолог назвал причину

21 марта 2023, 09:33
Игорь Яковенко подчеркнул, что даже это не поможет России в войне против Украины.
Игорь Яковенко, Владимир Путин
Игорь Яковенко объяснил, почему Путин хочет затянуть войну / скриншот YouTube

Российский диктатор Владимир Путин намерен затянуть войну до 2024 года, когда в США будут проходить президентские выборы, заявил российский оппозиционный политик, журналист и социолог Игорь Яковенко.

В интервью Главреду он отметил, что Путин считает смену власти в США единственным шансом победить в войне.

"Понимаете, главная цель Путина очевидна – затянуть войну до 2024 года, чтобы она шла на фоне избирательной кампании в США. На это вся надежда Путина, потому что больше ему надеяться не на что. Глава Кремля верит, что итоги президентских выборов приведут к снижению уровня военной поддержки Украины", - пояснил социолог.

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Кто такой Игорь Яковенко

Игорь Александрович Яковенко (род. 13 марта 1951 года, Москва) – российский журналист, социолог, педагог и общественный деятель. Бывший секретарь Союза журналистов России, бывший депутат Государственной думы. Генеральный директор Национальной тиражной службы. Председатель профсоюза журналистов "Журналистская солидарность", пишет Википедия.

В то же время Яковенко подчеркнул, что даже это не поможет РФ в войне против Украины.

"Путин в войне все равно не победит, но он, таким образом, хочет выиграть время, чтобы война затянулась и продлилась столько, насколько у него хватит ресурсов. Подчеркиваю, что ресурсы у Путина пока еще есть", - подытожил эксперт.

Скандальные заявления Трампа

Дональд Трамп перед полномасштабным вторжением РФ в Украину назвал гениальным признание президентом РФ Владимиром Путиным независимости "Донецкой и Луганской республик".

"Я вчера увидел это по телевизору, и я сказал: "Это гениально". Путин декларирует большую часть Украины, Путин объявляет ее независимой. О, это здорово", — сказал Трамп 23 февраля, за день но масштабного вторжения войск РФ в Украину.

Экс-глава Белого дома считает, что диктатор Путин намерен "выступить миротворцем".

"Итак, Путин сейчас говорит: "Это самостоятельная", большая часть Украины... И он пойдет и будет миротворцем. Это самая сильная миротворческая сила", — сказал Трамп.

Также бывший президент США Дональд Трамп позволил бы диктатору Путину "захватить определенные территории Украины", которые он назвал русскоязычными. Об этом сообщает американский портал Dailybeast со ссылкой на фрагмент, который был вырезан из интервью политика одиозному телеканалу Fox News.

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Автор: Сергей Кущ
война в Украине Владимир Путин Игорь Яковенко
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