"Путин не должен выиграть": Шольц сделал заявление о сроках завершения войны в Украине

Мир в Украине невозможен без вывода российских войск. но даже после окончания войны украинцы еще долго будут ощущать ее последствия.

Шольц сделал заявление о сроках завершения войны в Украине/ ua.depositphotos.com, УНИАН

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что не верит в скорое окончание войны в Украине. Он считает, что не стоит ожидать ее завершения в ближайшее время.

Также он подчеркнул, что мир невозможен без вывода российских войск с украинских территорий. Об этом Шольц заявил на мероприятии, организованном изданием Rheinische Post в понедельник, 20 марта, сообщает Deutsche Welle.

"Мы должны быть готовы к тому, что война может занять много времени. Даже когда война закончится, всё сразу не станет нормальным. Но мы также не должны прекращать наши усилия по ее прекращению", – сказал немецкий канцлер.

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Шольц подчеркнул, что Россия не может диктовать условия заключения мира в Украине, а "Украина должна быть в состоянии защитить свою целостность и независимость".

Также он добавил, что не верит в возможность изменения диктаторского режима в РФ посредством применения силы извне.

Война в Украине

Аналитики американского Института изучения войны (ISW) отметили, что российские захватчики увеличили темп своих операций и активизировались на фронте. Они стараются добиться хотя бы незначительных успехов перед тем, как потеряют инициативу на поле боя. Оккупанты добились незначительных успехов в Бахмуте и его окрестностях, а также увеличили темп своих операций вокруг Авдеевки.

Российский оппозиционный политик, журналист и социолог Игорь Яковенко считает, что российский диктатор Владимир Путин намерен затянуть войну до 2024 года, когда в США будут проходить президентские выборы. Яковенко подчеркнул, что даже это не поможет России в войне против Украины.

Заместитель директора Центра исследования армии, конверсии и разоружения по международным вопросам Михаил Самусь высказал мнение, что период в несколько месяцев весной и летом 2023 года будет переломным в войне. Украинская армия будет пытаться переломить военный хребет страны-агрессора России. Если это удастся тогда будет безразлично, сколько еще россиян призовут в армию в РФ, ведь необходимого для наступления импульса у них всё равно уже не будет.

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