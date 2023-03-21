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"Путин будет вынужден бежать": завершение войны возможно в этом году - эксперт

21 марта 2023, 10:59
Все будет зависеть от ВСУ и украинского народа, подчеркнул Михаил Самусь.
Самусь, Путин
Михаил Самусь назвал условия завершения войны / скриншот YouTube

Завершение войны возможно в этом году если украинская армия нанесет несколько важных ударов, которые приведут к излому российской военной машины на украинской территории, уверен заместитель директора Центра исследования армии, конверсии и разоружения по международным вопросам Михаил Самусь.

В интервью Главреду он рассказал, что Россия будет стараться максимально затянуть этот конфликт. Для Путина эта война является единственным способом выживания.

"То есть когда Путин проиграет эту войну и российские войска сбегут с украинской территории включая Крым, Путин будет пытаться установить диктаторский режим, который будет чрезвычайно жестким. Даже сталинский режим по сравнению с ним будет выглядеть детским, потому что здесь за лайк в социальной сети можно будет расстреливать. Это не фантазии, так и будет, потому что у Путина не будет другого выхода", - отметил эксперт.

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Также Самусь уверен, что после проигрыша Путин останется в изоляции, и если не сделает этого, "его просто снесут еще большие идиоты".

Кто такой Михаил Самусь

Михаил Самусь – военный эксперт, заместитель директора Центра исследования армии, конверсии и разоружения по международным вопросам.

"Он максимально хочет сохранить тот статус-кво, в котором он находится. Да, у него есть проблемы, но он все равно пока сохраняет свой статус "великого императора". Когда Путин проиграет войну, он будет в абсолютной изоляции, и это для него будет другая жизнь – он будет жить в очень печальных и сложных условиях", - пояснил эксперт.

По его словам, завершение войны возможно и в этом году. Если украинская армия нанесет несколько важных ударов, которые приведут к излому российской военной машины на украинской территории, они просто не смогут выдержать дальнейшего пребывания.

"Россияне надеются, что надолго задержатся в Крыму, но на самом деле полуостров не столь удобен для обороны. Есть условия - разрушение Крымского моста, заход ВСУ в Крым, после чего там сложится тяжелая ситуация для российских войск, которые окажутся в блокаде и не смогут долго противостоять украинской армии. То же самое и на юге и других территориях. Донбасс может быть сложным, но если произойдет катастрофа для РФ в Крыму, то кому уже будет нужен Донбасс?! Путин будет вынужден бежать, и все это будет сыпаться. Пока это-мечты, которые надо реализовать. Все будет зависеть от ВСУ и украинского народа, здесь никаких иллюзий не должно быть, потому что за нас это никто не сделает", - подытожил эксперт.

Война в Украине

Историк, народный депутат Украины, бывший глава Института национальной памяти Владимир Вятрович считает, что полномасштабная война Украины и России была неизбежна. По его словам, она не началась сразу после провозглашения независимости Украины в 1991 году только из-за слабости России.

Социологи исследовательской группы Russian Field провели опрос среди россиян относительно того, как они относятся к полномасштабной войне России против Украины. Результаты опроса показали, что более трети граждан РФ (37%) считают, что война никак не повлияла на их жизнь. 64% из тех, на кого "не повлияла война", не отменили бы полномасштабное вторжение российских оккупантов в Украину, даже если бы имели такую возможность.

Весеннее контрнаступление может начаться уже в мае. США сосредоточены на помощи в его подготовке. Сейчас в Украину направляются сотни западных танков и бронемашин, снаряжение, спецтехника для строительства мостов. Как пишет издание Politico, Киев пока не определился со стратегией, но у него есть два варианта. Первый – продвигаться на юг через Херсон в Крым, второй – двигаться на восток со своей северной позиции, а затем на юг, перерезая российский сухопутный мост.

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Автор: Сергей Кущ
война в Украине Михаил Самусь
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