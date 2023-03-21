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Китай передал РФ дронов на 12 млн долларов с начала полномасштабной войны – The New York Times

21 марта 2023, 13:21
Пекин поставляет Москве беспилотники, которые страна-агрессор использует против украинских военных.
Китайский беспилотник, Си Цзиньпин и Владимир Путин
Китай поставляет России беспилотники для войны против Украины/ ua.depositphotos.com, сайт Кремля

Китай передал стране-агрессору РФ беспилотники и запчасти к ним более чем на 12 миллионов долларов с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Это указывает на продолжение скрытого сотрудничества между Москвой и Пекином, сообщает The New York Times.

Издание отмечает, что Китай продолжает поставлять России дроны, которые затем используются российскими оккупантами против украинских войск на фронте. Новые беспилотники долго не выдерживают на поле боя, поэтому для РФ стала критической потребность пополнять свои запасы, и в этом ей помогает КНР.

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Пекин становится всё более важной опорой для страны-агрессора России в военном, дипломатическом и экономическом плане. В частности, КНР остается одним из крупнейших покупателей российской нефти, чем фактически помогает финансировать вторжение РФ в Украину, пишет издание.

Новость дополняется…

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