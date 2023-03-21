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Верховная Рада проголосовала за расширение полномочий Федорова и назначила двух министров

21 марта 2023, 12:43
Новые должности получили Михаил Федоров, Александр Камышин и Оксен Лисовой.
Калнышин, Федоров, Лисовой
Камышин, Федоров, Лисовой / Соцсети, Телеграм Федорова, Укрзализныця

Верховная Рада Украины назначила двух новых министров, а Михаила Федорова назначили вице-премьер-министром по инновациям, развитию образования, науки и технологий.

Так, Михаил Федоров стал вице-премьер-министром по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министром цифровой трансформации Украины.

Новым министром по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины стал бывший глава "Укрзализныци" Александр Камышин.

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Новым министром образования и науки Рада назначила Оксена Лисового - директора Малой академики наук и военнослужащего.

Что известно об Александре Камышине

Александр Камышин родился 2 июля 1984 года в Киеве. В течение 2003-2005 годов учился в Международном университете финансов, а в 2007 году окончил Национальный технический университет Украины Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского. В 2010 году окончил Association of Chartered Certified Accountants.

С 2006 по 2008 годы Камышин работал в должности аудитора KPMG. С 2008 года по 2012 год работал менеджером в Dragon Capital. В тот же период занимал должности сначала представителя акционера, а затем генерального директора KMZ Industries.

С 2012 по 2017 годы глава Минстратегпрома работал в должности менеджера по инвестициям SCM и в тот же период являлся членом Наблюдательного совета Portinvest.

С 2011 по 2021 годы Александр Камышин был издателем агромедиахолдинга Latifundist Media.

В январе 2020 года Камышин стал управляющим партнером Fortior Capital и работал на этом посту до 2021 года.

Что известно об Михаиле Федорове

Родился в 1991 году в городе Васильевка Запорожской области. Окончил Запорожский национальный университет. В 2015-2019 годах - основатель и гендиректор интернет-агентства SMMSTUDIO. В 2019-м - руководитель диджитал-направления избирательной кампании Владимира Зеленского. С сентября 2019-го - вице-премьер, министр.

Что известно об Оксене Лисовом

Кандидат философских наук по философской антропологии и философии культуры. Уже 19 лет занимает должность директора Национального центра "Малая академия наук Украины". В 2012 году стал лауреатом Государственной премии Украины в области образования.

С началом полномасштабного российского вторжения он присоединился к армии как доброволец в составе 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ.

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Автор: Сергей Кущ
Верховная Рада Михаил Федоров
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